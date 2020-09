Desolado clásico del Liga MX: América 1-0 Chivas

+’Anotar en un Clásico siempre va a ser especial’, reconoce el jugador



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Un clásico sin precedente, desolado, como alma en pena, que navegó en mar de estruendoso silencio, llegó en tiempos de la letal pandemia de Covid-19. América ganó 1-0 con gol de Giovani dos Santos, en su primera titularidad en el Guardianes 2020, sobre un Chivas que no supo responder al compromiso en el estadio Azteca, donde se pasearon, fantasmáticos, unos 87 mil aficionados.



Desde que empezó este torneo sin público, los jugadores y afición se preguntaban cómo sería un clásico sin gente. En la fecha 11 ya es normal salir a la cancha con las gradas vacías. Pero este partido, por su historia y lo que convoca, resultó melancólico. Los dos clubes con más seguidores estaban solos.



Tuvo además la carga simbólica de disputarse un 19 de septiembre, a tres y 35 años de los terremotos devastadores de 2017 y 1985. Dos heridas que siguen abiertas. Ambos equipos lo recordaron antes del partido.



Y como suele suceder, a lo largo de 90 minutos, el despliegue físico de los 22 jugadores, eclipsó el poco futbol que caracteriza a la Liga MX.



Miguel Herrera titubeó hasta el último minuto antes de que empezara el juego para descartar a Federico Viñas, quien no se recuperó de una lesión. La decisión emergente fue colocar en esa posición para crear y atacar a Giovani dos Santos, criticado por los magros resultados y titular por primera vez en este torneo.



La revancha del futbol la hizo efectiva Gio, gitano de las canchas en Europa y Estados Unidos por su vida privada dominada por la laxitud, hasta convertirse en fantasma de sí mismo. Así América cerró la primera parte con ventaja de un gol y con ligero dominio del balón sobre Chivas. Los de Coapa siempre estuvieron más cerca de abrir el marcador.



Nicolás Benedetti había cabeceado al arco, pero Raúl Gudiño hizo una atajada soberbia que le negó el gol. Henry Martín también la había buscado, pero sin precisión.



En el rebaño también hubo una buena oportunidad, pero José Juan Macías la estropeó al entregarla a las manos de Memo Ochoa.



Hasta que Gio recibió el balón en el borde del área, estaba de espalda al arco, acomodó con la derecha y se desplazó unos centímetros sobre la línea para definir con la zurda. Imparable. Ponerlo como titular fue un acierto indiscutible para El Piojo.



A punto de terminar el primer tiempo, Chivas estuvo cerca de empatar. Lo habría logrado Cristian Calderón con un cabezazo bien dirigido, pero Memo Ochoa lo impidió en una reacción que rayó en el prodigio. En esas circunstancias se fueron al descanso.



El técnico rojiblanco, Víctor Manuel Vucetich, tenía trabajo pendiente en los vestidores, pero Chivas no consiguió la contundencia que requería. Las Águilas lograron meter un segundo tanto de Sebastián Córdova que les fue anulado por una falta de Henry Martín.



América llegó con 23 puntos al segundo puesto de la tabla. Chivas, con 15 unidades, al séptimo.



Miguel Herrera, técnico del América, también habló en conferencia de prensa sobre Dos Santos, así como de la importancia de haber conseguido los tres puntos:



«Lo hizo bastante bien (Gio), sabíamos que estaba para 60 minutos, le dije: ‘Quiero que los des a full, después ya sabré yo lo que tendré que hacer’. Cumplió con la cometida que teníamos con su entrada al equipo. El equipo está contento, tranquilo, vamos paso a paso […] el primero de tres».



Sobre la confianza que tenía en su equipo para este Clásico evaluó:



«Sabemos lo que nos jugamos, que es un partido con orgullo, donde no podemos perder. Después analizamos cómo, pero hay que ganar. La gente estará contenta. Vamos a pensar desde esta noche en el siguiente rival».



El técnico de las Chivas, Víctor Manuel Vucetich, llamado Rey Midas, aseguró que su escuadra tuvo el dominio del encuentro pese a la derrota:



«El partido fue más cargado hacia nosotros, más dominio, la mayoría de los movimientos del América fueron para cerra espacios más defensivos que ofensivos.’



Ahondó:



’Hay una situación específica en una jugada de Antuna que parecía que había un penal que no quiso marcarla, ni siquiera se acercaron a verla en el VAR, es algo que nos queda con esa interrogante».



Al término del encuentro habló Giovani, figura y autor del gol americanista.



«Un resultado bastante trabajado. Hicimos un gran trabajo y anotar en un Clásico siempre va a ser especial, contento por aportar y ayudar al equipo a conseguir la victoria.’



Sobre el próximo juego, el Clásico Joven frente al Cruz Azul, opinó:



«Cada vez el equipo está mejorando, tenemos que mejorar partido tras partido. Es un Clásico, al final los Clásicos se tienen que ganar, así que a prepararnos bien para enfrentar al Cruz Azul.’



(Con información del diario La Jornada y el portal Marca.com)