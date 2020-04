Desolador y deteriorado panorama para campo mexicano; urge reorientar producción rural ante COVID-19

• Los recursos gubernamentales son insuficientes y burocráticos, señala



Ante la pandemia del coronavirus, los problemas del campo se comienzan agravar; además, por la sequía y la escasez de semilla para sembrar y alimentos, urge que el gobierno federal agilice los programas emergentes para los productores rurales y garantizar durante el presente ciclo agrícola la autosuficiencia alimentaria y que los apoyos no sean tardíos por causa del burocratismo.



Las presas del país, en la actualidad y por la falta de lluvias, se encuentran a un mínimo de almacenamiento, mientras que por otro lado, en muchos estados se han complicado con incendios forestales; por ello y por la falta de otros productos alimenticios del campo, los productores se enfrentan a créditos inviables y caros, pues los requisitos al doble, hacen que éstos se vuelvan muy lentos para poder llegar a los productores.



Hace un año se apoyó con créditos al campo para cerca de 300 mil hectáreas, cuando en años anteriores se cubrían con este beneficio alrededor de 10 millones de hectáreas, y hoy éstos se han complicado por la burocracia y los altos intereses en el crédito rural.



Ante este desolador y deteriorado panorama para el campo mexicano, el senador por Morena, José Narro Céspedes, dijo en conferencia de prensa virtual que, a pesar de la puesta en marcha de programas del Bienestar, es urgente se construya uno emergente de estrategia alimentaria para los sectores más vulnerables del campo mexicano para poder enfrentar la pandemia.



’Necesitamos programas que permitan detonar la actividad productiva en el campo; fortalecer la tarea organizativa y lograr que éstos recursos no se vayan como subsidios al consumo sino hacia la actividad productiva que repercuta en que la gente se integre a la tarea de producción y desarrollo económico de su región’, precisó.



Desde su casa en la Ciudad de México, el presidente de la comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Senado de la República, anunció que el próximo martes 21 se abrirá una mesa de diálogo entre el titular de la Secretaría de Agricultura (SADER), Víctor Villalobos Arámbula; Yako Rodríguez, presidente de la comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados; los secretarios de Desarrollo Agropecuario estatales, y él como presidente de la comisión de Agricultura, para abordar y darle salida a los problemas actuales del campo y reorientar la producción rural ante la contingencia por el COVID-19.



Dijo que a raíz de la poca cosecha del año pasado aunado al problema de salud que enfrentamos todos los mexicanos, la economía del campo y de las familias que de éste viven comienza a descapitalizarse.



Reconoció que, si bien, han iniciado a operar nuevos programas de apoyo a la pequeña agricultura, los recursos son insuficientes para lograr el que el campo se recupere por completo, sobre todo en aquellas pequeñas zonas agrícolas de temporal, pues a estas alturas los campesinos comienzan a preparar sus tierras, mientras que en algunas zonas de riego de Zacatecas y del país la gente ya está sembrando prácticamente sin ningún apoyo.



Aunado al burocratismo, adelanta el senador morenista, la pandemia ha hecho más difíciles los apoyos; tan sólo en el caso de Villa de Cos, Zacatecas, hay más de seis mil cheques varados y muchos de ellos comienzan a caducar, por lo que se prevé que los nuevos cheques de apoyo al campo tarden de dos a tres meses y en un tiempo ya desfasado.



El senador José Narro Céspedes, además dijo que la cosecha del año pasado no se ha podido comercializar mediante los productos alimentarios debido al cierre de tiendas departamentales y mercados de comercialización fijos y ambulantes.



Finalmente, el senador José Narro, celebró el anuncio que a partir del 17 de mayo cerca de Un mil de los Un mil 400 municipios comiencen a reactivarse económicamente y los cuales no han resentido mucho el problema de la pandemia, mientras que el resto del país, a partir del uno o dos de junio comiencen el proceso de reactivación paulatino.