Despensas de humo en Cd. Nezahualcòyotl

Hola amigos Nezayorkinos !!! Hoy el tema que comparto con usted... Yo preguntaría Cuàntos de ustedes quedaron desempleados con la pandemia Covid 19? y la segunda ....Yà recibieron despensa del gobierno municipal? Y ustedes se preguntarán cuáles despensas?

Les comento .... A quì en Ciudad Nezahualcóyotl, las medidas para evitar el contagio de Covid- 19 han sido varias sin éxito.

Pero dentro de estas acciones, el gobierno municipal en voz del titular del despacho llamado Juan Hugo de la Rosa, a modo de apoyar a la ciudadanía, ofreció dotar de despensas a quienes resultaron afectados sus empleos ante la pandemia y no tienen para llevar alimento a sus hogares ( Que por cierto somos muchos)



Pero... Ojo, por eso preguntaba al inicio de la columna sí ya recibieron su despensa?



Lamentablemente, hemos sido víctima de engaños de nuestras autoridades nuevamente, pues la realidad es que sí hubo despwnsas.

Del verbo pasado, despensas para personal del H. a yuntamiento y amigos del Presidente municipal. Para aquellos que lo apoyaron y se encuentran en listas con credencial de elector,para ellos si hubo despensas.



El problema radica en que la falta de experiencia en funcionarios públicos hechos al vapor desconocedores de la problemática social de Neza. Ya que vienen de ocupar cargos públicos en otros municipios y después se van dejando colgado el puesto caso De la Vega Membrillo Conztanzo, nos deja ver qué en realidad son pantallas y no verdaderos apoyos para la gente en esta contingencia inedita.



Está pandemia,es un hecho sin precedentes en el mundo y lo triste es que siguen lucrando con la desgracia de la gente, parándose el cuello con nuestro presupuesto " y compramos ambulancias especiales para traslado pacientes Covid y repartimos despensas a la ciudadanía y estamos fumigando y tenemos audios para poner el camiones de basura y patrullas ’’ y así pudiéramos enumerar acciones que ni deberían anunciarse pues no son una gracia son responsabilidades como un gobierno debe proteger a su ciudadanos, sin escatimar recursos, sin colgarse de un nombre o partido en específico es cuestión de humanidad no de partidos políticos no solo en Neza todos se cuelgan la medalla pero en realidad no han comprendido la magnitud del problema aquí no hay partidos políticos,no hay nombres, no hay clases económicas,no hay listas de apoyo. Lo que debería de haber en realidad es humanismo señores políticos, sencibilidad, y repito humanidad.



Y mientras el gobierno municipal No apoye a las gente en verdad la cuevas del Covid lamentablemente no bajara pues en Ciudad neza las redondas tenenaue salir a buscar que comer vive al día y no pueden estar en su casa esperando a que el Gobierno. De Neza les lleve una despensa que solamente en humo quedará...



Los invito a todos mis amigos lectores de Neza a hacer puestos de donación y apoyarnos entre todos una lata de atún o fruta , papel higiénico marcaría la diferencia en apoyar lo que las autoridades no están dispuestas a dar a quienes no los apoyaron.

Yo solo puedo decirles Està Pelón

Recuerden no salgan de casa y si necesitan hacerlo, por favor usen cubreboca, guantes y careta cuida a los que amas!!



Hasta la próxima amigos de Neza !!!!



Lic.Gabriel Helguera Repetto

-Premio México de Periodismo

- Medalla Luis M Farias Asociación Nacional de Locutores de México

- Miembro Activo

Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo CONALIPE

- Federación Asociaciones de Periodistas Mexicanos FAPERMEX

-Club Primera Plana

--Asociacion Nacional de Locutores de México

-Miembro de la comisión de asuntos jurídicos y legislativos FAPERMEX

-Secretario de eventos Periodistas Unidos por el Glifo de la Palabra a c

PUGPAC Estado de México.

Analista y Comentarista

Conferencista en temas de Medios de Comunicacion.

- Colaboraciones international

Radio Malta de Radio Vaticana Roma,Italia.

Radio Televisión Española.

Estereo Rumba Bogota Col.

2x4,Tango Radio Buenos Aires Argentina.

La Peligrosa Radio y Radio Fiesta Passaic New Jersey Neva York Estados Unidos

La Ley Radio Chicago Illinois Estados Unidos

China Global Televisión Network

The Washington Post Washington, Estados Unidos