DESPENSAS DE QATAR EN NEZA?

Hola amigos de Neza!, Hoy platicare de un tema que quizás sea insignificante para muchos pero en realidad debe ser de atender y tratar de ubicar la intención o la cola que lleva . Comenzaremos por decir que Qatar, es una de las ciudades más ricas del mundo y se ubica en la península arábiga bañada por el golfo Pérsico entre Kuwait y abudabí muy cerca de Dubai en los Emiratos Árabes Unidos .

¿A que voy con esto? De entrada, ¿Qué hace el apoyo de un país muy lejano primermundista en alimentario ciudad Nezahualcóyotl? ¿Que hemos hecho los habitantes del municipio para merecer este apoyo? ¿Qué habrá ido a decir e inventar nuestro flamante presidente municipal de Ciudad Nezahualcóyotl para que nos apoyaran con despensas?



Lo que es una realidad en nuestro municipio es que sí en efecto, nos hemos convertido en uno de los primeros lugares de infectados por covid -19 consecuente de una falta de seriedad y disciplina para portar los cubrebocas y seguir las medidas de sana distancia entre los habitantes de Nezahualcóyotl.

A decir de las autoridades, se han entregado mas de 145 mil despensas entre pobladores de Neza que resultaron afectados en la perdida de empleo a causa de la pandemia. Sin embargo, estas despensas aseguran los habitantes sólo quedaron entre amigos, personal de H. Ayuntamiento y seguidores del actual Presidente Municipal a quienes al entregar una copia de su credencial de elector se les daban de una a dos despensas. Por ello mucha gente que quedo en desempleo no recibió ni una sola despensa y lo mismo comentaron está ocurriendo con las 500 despensas extras que donó el gobierno de Qatar en ciudad Neza. No se ven repartidas en la gente mas que para la foto y las demás aseguraron se estan guardando para su gente.



La verdad no lo descartamos ni tantito pues a su mediocre gris paso por la presidencia municipal de Neza, habría que sumarle, los compromisos que el actual Presidente Municipal, Juan Hugo de la Rosa, dejó inconclusos lo que ha provocado el malestar de la clase empresarial, social y política de Nezahualcóyotl y seguramente tratará de convencerlos y que lo perdonen con ’unas despensitas’ al no haberles podido cumplir sus promesas de campaña y dejarlos colgados de la lampara ya que habría ofrecido cargos , puestos, salarios, que al final del día no cumplió con la gente que lo apoyo.



A caso su estrategia será la de querer visitar este país tal y como utilizara la misma maña el ex presidente municipal de Texcoco Higinio Martínez, que para poder visitar Israel tuvo que erigir un busto de Yasir Arafat p Premio Novel e invitar al embajador quien de buena manera le extendiera una visita en agradecimiento al reconocimiento del busto del premio Novel de la Paz en Texcoco.

Muy probable busque visitar estos países pero con lo caro que resulta muy probablemente requiera de una manita y la forma seria ésta.

Lo que si es un hecho es que las despensas aseguran los habitantes de Neza, no llegar a su destino final que es el ciudadano que se quedó sin trabajo, el ambulante que no puede laborar, el tianguista que no dejan poner por la contingencia.



¡¡¡Especular sería mucho porque en estos momentos, no deberá haber partidos políticos, ni gobiernos de países, ni logos de municipios ni de países en las cajas de apoyo por la magnitud de la pandemia, se apoya y punto por ello mejor nos limitaremos a decir Está Pelón!!!



Finalmente, el gobierno de Qatar no tiene la culpa y no conoce a nuestro presidente por ello de manera personal como periodista, ¡envío un agradecimiento por su apoyo al municipio de ciudad Nezahualcóyotl muchas gracias! Mohammed Jassim M. A. Al-kuwari, por sus 500 paquetes alimentarios que de corazón espero si sean entregados a la población que si lo requiera y no a los amigos y personal del Ayuntamiento. Solo puedo decir: Está Pelón ¡!!