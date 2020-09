Desperdicia 4T la Revolución Fiscal

Su ’transformación’ es electorera

• No estimula bienestar de la sociedad

• En la competencia mundial, pierde

• La debilidad financiera, costos altos



Más que el brillo de la victoria, nos conmueve la entereza ante la adversidad.

Octavio Paz, escritor mexicano.





Las crisis son nichos de oportunidad. Esto no lo entienden en la Cuarta Transformación. Desde la óptica que el gabinete del Presidente López Obrador, no es un equipo de excelencia, sino de compromisos de amistad y políticos. Muchos de ellos no entienden, que no saben, de las materias que les responsabilizó AMLO.

En materia fiscal, la estrategia del éxito social no está en cobrar más impuestos para gastar el dinero, sino el buscar que la política fiscal se convierta en un instrumento de desarrollo al ritmo del concierto internacional, mediante el impulso del desarrollo de las empresas, para que generen empleo, producción y bienestar.

Eso lo sabe un estudiante medianamente preparado en Economía.

La pandemia del Covid-19, era la oportunidad de oro para que, a través del Presupuesto y con medidas de emergencia, se impulse el rescate de la economía de los mexicanos. Sin embargo, todo apunta en sentido contrario.

En el informe de la OCDE, México de la mano de Chile e Indonesia, sus ingresos fiscales son irrisorios, a comparación de países como Francia que logó el 46.1%, seguido de Italia 42.1%. México tiene 16.1%, el peor de las 40 economías de la OCDE.

Además, la tendencia mundial marca una disminución del ISR en sociedades y personas físicas para beneficiar a familias de bajos ingresos. México, va en sentido contrario.

Esto, aunado a la caída de las importaciones, el desplome del turismo, un desempleo de 18.5 millones de mexicanos (a raíz de la crisis económica por el Covid), la falta de estímulos para empresas (no regalos, sino créditos y facilidades fiscales), prevé para el Pueblo Sabio, un panorama desalentador para el 2021, que tendrá repercusiones electorales.

Por ello, López Obrador debe dar un ’volantazo’ para evitar un desastre el año próximo.

PODEROSOS CABALLEROS

ROSARIO PIEDRA

De pena ajena la comparecencia de Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Demostró que desconoce, a varios meses de estar en el puesto, las responsabilidades de ese organismo al comparecer ante el Senado. No soluciona problemas; los complica a niveles de crisis social irreparable.

KENWORT

Kenworth, liderado por Renato Villalpando, y el proveedor de componentes para automóviles Dana desarrollarán accionamientos eléctricos que serán implementados en los camiones medianos y pesados del fabricante americano. Dana, bajo el liderazgo comercial de Mark Wallace, también suministrará el sistema de gestión de energía formado por dos paquetes de baterías, el cargador de a bordo y el software.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: MARHNOS

Grupo Marhnos, en alianza con empresarios guatemaltecos, construirán el Hospital de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla. El corporativo que dirigen Íñigo y Nicolás Mariscal, y otros empresarios, donaron los trabajos de construcción de este nosocomio, con capacidad de atención para 172 pacientes con padecimientos de Covid-19. Tras la pandemia, dará atención médica permanente en beneficio de 14 municipios de nuestro vecino centroamericano. En Guatemala, Grupo Marhnos opera desde 1997 la autopista Palín-Escuintla.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas, en ’Víctor Sánchez Baños en MVS’

mvsnoticias.com poderydinero.mx [email protected]