Despertaron 15 volcanes la noche que hizo erupción el Krakatau

La Agencia de Geología del Ministerio de Energía y Recursos Minerales informó ayer que seis volcanes en Indonesia hicieron erupción casi al mismo tiempo, además de otros nueve en otras partes del mundo.



Fueron el Monte Kerinci, el Anak Krakatau, el Monte Merapi, Semeru (Isla Java), el Ibu y Dukono los volcanes que generaron una explosión; no obstante, los especialistas afirman que no hay conexión entre ellos, por lo que puede considerarse una ’coincidencia’.



El vulcanólogo Surono afirmó que dichas erupciones no afectarán a los diversos volcanes circundantes, pues las explosiones ’tienen diferentes mecanismos, a pesar de que están en el mismo anillo de fuego’.



Además, afirmó que no debe haber temor entre los habitantes de la región, pues dicha acción es natural y el nivel de la erupción no es peligroso; solo sería preocupante si se genera un tsunami, como ocurrió en 2018.



Durante la jornada de ayer, en América también se registró actividad volcánica. El Popocatépetl en México, el Sangay en Ecuador, el Sabancaya en Perú y los Nevados de Chillán en Chile presentaron ligeras exhalaciones.



El Anak Krakatau, que comenzó a entrar en erupción el viernes a las 22:35 hora local, siguió lanzando cenizas hasta la madrugada de ayer, informó la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres (BNPB) de Indonesia, de acuerdo con medios locales. El pasado 22 de diciembre de 2018, una fuerte erupción nocturna de este volcán provocó el derrumbe parcial del cono de la montaña, lo que a su vez causó un tsunami que sorprendió a cientos de personas que pasaban las vacaciones de Navidad en las costas de Java y Sumatra.





