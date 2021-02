Despiden por segunda ocasión silbante afrodescendiente de Liga Mx

+El nazareno denuncia racismo en su contra



Ciudad de México (BALÓN CUADRADO).- La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol informó ayer que decidió dar de baja, por segunda ocasión, al único silbante afrodescendiente de Liga Mx, Adalid Maganda –quien adelantó que apelará la decisión, incluso ante FIFA–, debido al reiterado incumplimiento de los compromisos establecidos con el organismo.



La medida se tomó debido a que reprobó exámenes físicos en dos ocasiones, la participación en actos deportivos durante la pandemia sin la autorización y sin respetar los protocolos sanitarios, la baja calificación derivada del deficiente nivel en el manejo de partidos de Liga MX.



Así como la poca aptitud para comunicarse con el VAR, su actitud negativa y amenazante durante los esfuerzos de capacitación son algunos de los elementos en su contra, respondiendo al compromiso de garantizar un cuerpo arbitral con la aptitud y actitud necesarias para procurar la justicia deportiva en el terreno de juego, explicó en un comunicado la Comisión de Arbitraje, presidida por Arturo Brizio.



Las participaciones de Maganda en la Liga MX fueron discutidas por los y por los protagonistas de los diferentes equipos. Y la prueba más reciente estuvo el pasado domingo 10 de enero, donde falló en situaciones claras durante el encuentro de Toluca y Querétaro en el estadio Nemesio Diez.



Por aquel debut en el Guardianes 2021 fue enviado a la congeladora, pero la determinación de Arturo Brizio, ahora, llegó más lejos. De acuerdo a la información que brindó ESPN en su portal web, la Comisión de Arbitraje destituyó de su cargo al colegiado, aunque parece ser que habrá mucho por recorrer.



«Fui notificado que lo quieren hacer pero el jueves se van a ver mis abogados con los de ellos», respondió el silbante al reconocido medio de comunicación.



En declaraciones a la prensa, Maganda lanzó una fuerte denuncia. Aseguró tener videos para probar que hubo instrucciones hacia los narradores de Televisa para descalificar sus actuaciones dentro de la Liga MX.



Además, aseveró que irá a la FIFA, pues ya se imaginaba que iba a pasar una situación similar, pues sentenció que el ’racismo es muy penado’.



Por otra parte, también platicó con diario El Universal, donde dio más detalles acerca de la decisión de la cara visible para impartir justicia dentro de la FMF.



’Me dicen que ya estoy dado de baja de la Comisión de Arbitraje que preside el licenciado Arturo Brizio y avalado por Iñigo Riestra, secretario general de FEMEXFUT’, dijo Maganda.



’El argumento es que en mi último partido me fue mal, dicen. Muchos árbitros han tenido malos partidos y aquí siguen. Y yo, por un partido donde tuve un error, me quieren dar las gracias’, explicó el silbante, quien anteriormente acusó de racismo a Brizio.



En el 2018, Adalid realizó una huelga de hambre para que fuera reincorporado al cuerpo de árbitros que pita en la Liga MX, después de ser destituido por supuesto bajo nivel.



El titular de la Comisión de los hombres de negro, incluso, calificó de ’pinche negro’, al silbante, originario de la costa del estado de Guerrero, donde hay una importante comunidad afromexicana.



Maganda acusó a Brizio de hacerle una mala jugada, pues, argumentó, ’justificaron mi despido con argumentos absurdos. Eso es una persecución y una campaña en mi contra.’



Relató que le comunicaron su cese mediante engaños. Le pidieron que fuera el pasado martes a la FMF porque querían analizar du último partido (Querétaro-Toluca, de la jornada 1 del torneo.



’Pero me recibieron con abogados. Y me dijeron que ya era una persona no grata en la Comisión. Que estaba dado de baja por mi trabajo en ese duelo’



Consideró que esto es una represalia de Brizio. Y precisó que, incluso, no le ha contestado una decena de llamadas telefónicas ni le ha dado la cara.



’He cumplido con todo y ahora usan esta excusa ridícula para correrme. Si es necesario, llegaré hasta las últimas instancias. Es muy grave que un país que albergará el Mundial de 2026 permita casos de racismo», lanzó.



