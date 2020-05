Despidos, reducción de salarios y cuarentena sin pago, la realidad de las trabajadoras del hogar

La mayoría de las trabajadoras del hogar han visto afectados sus ingresos durante la cuarentena por Covid-19. Maricela Bautista, fundadora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar CACEH explica que las situaciones más reportadas por las trabajadoras durante la pandemia son despidos injustificados sin indemnización, reducción de salarios y cuarentenas sin pago.



’Es un fenómeno que ya hemos visto antes, las trabajadoras del hogar son las primeras en sufrir las consecuencias durante una parálisis, ocurrió también tras los sismos de 2017’.



Como parte de una campaña para crear consciencia sobre la necesidad de mantener los sueldos durante la cuarentena por la pandemia de Covid-19, Alfonso Cuarón y la firma de medios Participant, produjeron un video que refleja la actitud de los patrones ante la emergencia sanitario.



’Se hizo un llamado a que se pagara la labor de las trabajadoras durante la cuarentena, sin embargo, observamos que las tres primeras semanas de confinamiento sucedió lo contrario’.



Actualmente hay 2.3 millones de personas que se dedican al trabajo del hogar, en su mayoría mujeres, de ellas sólo 22,300 tienen una cobertura de seguridad social y 96% no tiene ningún tipo de contrato.



En el caso de las trabajadoras de planta, explica Marcelina Bautista, las opciones que han tenido en la pandemia es irse a casa sin salario o quedarse a trabajar 24/7 sin posibilidad de ver a sus familias, un fenómeno que implica fuertes cargas de estrés para las trabajadoras del hogar.



’Sin contrato no existen los demás derechos laborales. Se tienen que generar cambios desde la política pública, si la tarea se deja como algo opcional a los empleadores, no ocurre nada, es importante que se de la implementación de la Ley Federal del Trabajo’, explica.



