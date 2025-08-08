Despliega secretaría de salud jornadas preventivas contra el dengue en región sur del EdoMéx

TOLUCA, Estado de México. – Con el objetivo de prevenir brotes y reducir los riesgos de transmisión del dengue, el Gobierno del Estado de México se incorporó a la Segunda Jornada Nacional de Lucha contra el Dengue 2025, que se llevará a cabo del 11 al 17 de agosto en 15 municipios prioritarios del sur de la entidad.



Durante esta jornada, se reforzarán las acciones preventivas y de control mediante nebulización en comunidades con mayor riesgo. Entre las actividades programadas destacan la eliminación de criaderos mediante el retiro de recipientes y objetos que acumulan agua, así como labores de limpieza en jardines, panteones, lotes baldíos y cuerpos de agua como ríos, zanjas y presas.



Se realizarán tareas de saneamiento básico en espacios públicos, rociado en viviendas y sitios con alta concentración de personas, así como visitas de fomento sanitario en mercados, escuelas, centros de trabajo y edificios públicos. Además, se promoverá la participación comunitaria mediante jornadas de descacharrización y limpieza.



Estas acciones participarán 74 brigadistas de las Jurisdicciones Sanitarias de Tejupilco, Tenancingo y Valle de Bravo, en estrecha colaboración con autoridades locales y la comunidad, con la finalidad de reducir los criaderos del mosquito vector, proteger a la población de brotes y fomentar una cultura de prevención permanente, especialmente en zonas donde el riesgo de transmisión es mayor.



Es importante recordar que el dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura de mosquito hembra del género Aedes aegypti y Aedes albopictus infestadas con uno de los cuatro serotipos del virus. Sus principales síntomas incluyen fiebre, náuseas, pérdida del apetito, malestar general, dolor muscular, articular, detrás de los ojos, de cabeza y de estómago, así como la aparición de sarpullido.



El Gobierno del Estado de México invita a la ciudadanía a sumarse activamente a esta jornada y acudir a su unidad de salud más cercana en caso de presentar síntomas. La prevención del dengue comienza en casa y requiere del compromiso colectivo para proteger la salud y el bienestar de todas y todos.