Después de 35 años, ‘Ratones Verdes’ incursionan en ‘grandes ligas’, fuera de EU

+Desde que era técnico del Tri Bora Milutinovic primaba enfrentarnos con países de calidad futbolística, recuerda



+Pero después no se tuvo un plan en ese sentido, advierte



+Hirving Lozano cuarto latinoamericano mejor pagado en la Serie A de Italia



+El Chucky gana 4.5 millones de euros al año en el Nápoles



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO/agencias).- Desde la más reciente ocasión que México y Argelia se enfrentaron hace 35 años, el balompié de ambos ha evolucionado de manera similar, aunque apenas ahora los Ratones Verdes «retomaron una ruta para conseguir el roce internacional que por décadas ha buscado», analizó Miguel España exseleccionado nacional. Es, aclaró, ’uno de los pocos aciertos’ de la Federación Mexicana de Futbol.



Mientras tanto, Hirving Lozano, quien no asistió a la gira del Tri por el pandémico coronavirus, se convirtió el cuarto latinoamericano mejor pagado en la Serie A de Italia. El Chucky gana 4.5 millones de euros –112.5 millones de pesos- al año en el Nápoles. Que lo coloca entre los privilegiados del Calcio y por encima de algunas figuras del futbol internacional.



Recuerda España:



’Ya desde entonces el técnico Bora Milutinovic consideraba necesario enfrentarnos con países de calidad futbolística, por lo que hicimos varias giras en el extranjero, incluso jugamos contra Uruguay en el estadio Centenario, pero después no se tuvo un plan en ese sentido.



El roce internacional es el plus que le ha faltado al Tricolor para ser uno de los equipos más importantes y para que sus convocados sean parte de las ligas o clubes más fuertes en el mundo.’



México y Argelia, actual campeona de África, se reencontrarán el próximo martes cuando se midan en un duelo amistoso en el Cars Jeans Stadium, en La Haya. El compromiso es parte de una inusual gira en Europa del Tri, la cual incluyó como adversario a Holanda, después de haber preferido jugar en años recientes en Estados Unidos.



’Hacen falta este tipo de rivales a México. Ves el temple de los jugadores. Hay muchas cosas que no se pueden apreciar cuando enfrentas a Estados Unidos’, elogió.



Desde hace décadas, lamentó, ’se ha hecho muy poco en el futbol nacional. Vamos al revés. Antes teníamos torneos largos, peleábamos en la Copa Libertadores y la Sudamericana. Todo lo desecharon.’



La velocidad de los argelinos y su temple aguerrido son aspectos que más recuerda España del plantel africano al que enfrentó en diciembre de 1985, cuando los tricolores consiguieron un triunfo de 2-0 antes del Mundial de México 86’.



Sin embargo, consideró que hubo una evolución por parte de ambos equipos, impulsada por la internacionalización de los jugadores.



’Antes no había tantos futbolistas de América en el viejo continente, ahora Europa es de todos porque ahí está el mejor nivel. Tanto México como Argelia tienen a varios de sus elementos en equipos europeos. Además, el rival es el campeón africano, no es un dato menor, pese a las ausencias que pudiera tener, deberán tomarlo con cuidado’, precisó.



Los duelos contra Holanda y Argelia reflejan que la elección de Gerardo Martino como timonel de los tricolores ’es uno de los pocos aciertos’ de la Federación Mexicana de Futbol, ’la cual da un paso y luego retrocede dos’ con la decisión que han tomado en años recientes, criticó.



’Tuvimos un verano tormentoso’, expresó con molestia al señalar la eliminación del ascenso y del descenso en la Liga Mx.



’Entiendo, algunos equipos se vieron afectados económicamente por la pandemia de Covid-19, pero parece que lo tomaron de pretexto’, agregó.



No obstante, aceptó que le ha gustado el trabajo de Martino.



’Encaró las cosas cuando debía hacerlo, entiende la dinámica de la Liga y aplica el sentido común en sus acciones’, opinó.



Angelical, Chucky



En un ranking donde nadie iguala al astro portugués Cristiano Ronaldo, con sus 31 millones anuales, Chucky no sale nada mal frente a jugadores como Lautaro Martínez, Ciro Immobile y Frank Ribéry, quienes perciben sueldos menores.



La información la dio a conocer la Gazzetta dello Sport. En ella puede verse el sitio afortunado que ocupa Lozano, sólo detrás de otros jugadores latinoamericanos como el argentino Paulo Dibala, quien percibe 7.3 millones de euros anuales; Alexis Sánchez, 7, y Arturo Vidal, 6.5.



Llama la atención que el mexicano, quien tuvo algunos problemas con el entrenador del Nápoles, Gennaro Gattuso, porque no le concedía minutos, esté mejor pagado que el campeón de goleo Immobile o del finalista de la Liga Europa con el Inter, Lautaro Martínez.



Lozano, quien ha empezado a jugar gracias a sus resultados, no pudo integrarse a la selección mexicana para sus compromisos europeos. Los contagios de coronavirus en toda la sureña ciudad italiana le impidieron viajar.



Al respecto, el jugador ha resultado negativo tras las pruebas que se le realizaron. El equipo anunció que por quinta ocasión practicaron exámenes y toda la plantilla resultó sin presencia del virus.



Los exámenes realizados esta mañana a los miembros del plantel son todos negativos para Covid-19, anunció el club en su cuenta de Twitter.