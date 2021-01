Después de año complejo, México saldrá adelante, reafirma Monreal Ávila.



Ya está en marcha el plan de vacunación y eso genera esperanza; prevé el senador que habrá una contienda electoral muy polarizada

El coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, reconoció que la pandemia ’ha sido una pesadilla’ en todos los ámbitos, pero reafirmó en que este 2021 México saldrá adelante, sobre todo porque ya está en marcha el plan de vacunación y eso genera esperanza.



Monreal Ávila lamentó que en torno a este proceso de inmunización se lleve a cabo una disputa, una lucha con puntos de vista encontrados que ’no ayuda y es desafortunada’.



En entrevista, el senador recordó que el Presidente de la República comentó que si los estados o los particulares quieren adquirir o comparar vacunas en el extranjero lo pueden hacer, siempre y cuando cumplan con los requisitos que establece la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.



Y, sobre todo, que se garantice que no haya fraude en la aplicación del fármaco, y evitar que se inyecte ’agua destilada’, como ocurrió en administraciones estatales pasadas.



El coordinador de la mayoría parlamentaria de Morena en el Senado coincidió con el titular del Ejecutivo Federal en que debe haber control de calidad, a fin de que sean auténticas las vacunas y de aplicación universal.



Recordó que, a pesar de la contingencia sanitaria, la Cámara de Senadores prácticamente abordó la agenda legislativa ’que nos propusimos’, con pendientes como el outsourcing donde ’tenemos que actuar con mucho cuidado’, la Ley de Educación Superior que se envió a la Cámara de Diputados y el nombramiento de Esteban Moctezuma como embajador de México en Estados Unidos.



En el último caso dijo que ’como no se ha otorgado el beneplácito en el Gobierno Norteamericano nosotros no podemos dar paso a la ratificación hasta que se nos envíe del Ejecutivo Federal, pero quedó en la agenda muy poco espacio’.



Además, mencionó que el Pleno acordó tratar la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República en un periodo extraordinario, programado para el 15 de enero, ’pero la pandemia no sé si nos va a dejar, porque estamos en un proceso de mayor crecimiento y contagio, al menos aquí en la Ciudad de México’.



’No puedo adelantar vísperas. Tengo que hablar con los coordinadores de los Grupos Parlamentarios para mantener las medidas sanitarias, las medidas de prevención para evitar cualquier contagio’.



Ricardo Monreal Ávila expresó que en el Senado se generó un ambiente de cordialidad, de respeto y amistad. Sin embargo, acotó, este ambiente se puede alterar por el proceso electoral.



’Es obvio’, acotó, las elecciones polarizan y confrontan y en el Senado no será la excepción, porque cada legislador asume una posición política, electoral y partidista. Esto altera el buen ánimo que se pudo construir en los dos primeros años.



Creo que es natural. Me temo que la contienda será muy polarizada, muy cerrada y se acumularán las quejas en la Fiscalía de Delitos Electorales, el INE y los órganos electorales. ’Creo que no será un día de campo para nadie esta elección, no será como en el 18 que fue relativamente muy clara’.



’Tendremos una disputa sui generis, la mayor disputa electoral en historia del país, con 20 mil cargos de elección popular’, asentó.