Después de la tempestad viene… la economía

Un gusto saludarlos queridos lectores, espero se encuentren bien y no les esté afectando mucho, el encierro, la economía y otros factores que no dependen de nosotros, afortunadamente se intenta reactivar la economía, ya hay lugares abiertos aunque algunos ya dejaron de existir, veremos a finales de año cual es la situación en la que nos encontramos realmente, lo que se pudo rescatar de ésta pandemia.



Afortunadamente ya están abriendo albercas, restaurantes, antros, cines, museos y carpetas de investigación en contra de ’Felipillo’ Calderón, ya se ha de haber bebido unas cuantas botellas para el susto, bueno para el no importa el susto, se las bebe por gusto, así habrá estado cuando criticó al Presidente de México y la orden de investigación viene por parte de un Juez de Estados Unidos.



Emilio Lozoya ya está dando nombres, supuestos videos, notas, facturas y un sinnúmero de documentos para que los responsables de corrupción caigan y devuelvan lo robado, al parecer, el periodo de Peña Nieto está regresando, para mal de muchos, para beneficio de otros, no se que es lo que se va a lograr y si existe la justicia en éste país, bueno, caiga quien caiga y se realice algo bueno y no solo expiar pecados.



Lo que sigo sin entender es porque culpan de todo a López Gatell, yo no he visto ni escuchado que invite a las fiestas, eso si de quédate en casa, no veo que promueva la asociación multitudinaria, pero si la sana distancia; como mencioné a principio abren paulatinamente y espero lleguemos en poco tiempo al semáforo amarillo, pero la gente ya ve el verde, como si se hubiera acabado la pandemia, fiestas, tocadas con grupos, sin cubre bocas, sin sana distancia, nosotros somos el problema, nos quejamos de los que nos gobiernan, pero, no vemos lo que nosotros hacemos.



Nos quejamos de que el gobierno no da apoyo, no da despensas, pero las cervezas no faltan es las reuniones que hay, nos quejamos de seguridad, que no nos cuidan y personas sin protección en el metro y hasta a los policías se les ponen al brinco y los amenazan, no se hasta donde quiera llegar la gente, más tiempo encerrada o en contagio masivo a ver quien sobrevive, algo debe de pasar, por ejemplo ya abrió temporada de huracanes a ver a cuantos se lleva, por lo menos una parte del muro de Trump, ya no existe.



Lo que también se abre y es un gusto, un placer es El Festival Internacional Cine de América en Hidalgo (FICAH), celebrará su 4ª edición en agosto de este 2020; del 26 al 29. Platicando con el Lic. Mariano Bouchot, Director General del proyecto, sabe que es una situación difícil por los inconvenientes que hay por la pandemia, nos invita a disfrutar de cine de calidad, no solo de México, también de Latinoamérica.



Uno de los principales problemas es la ausencia de gente, público y de participantes que se presentaban sus películas, charlas, pláticas, conferencias etc. Todas las actividades paralelas del Festival Cine América, pero está contento, porque están descubriendo un nuevo camino como el streaming, la selección oficial de 26 películas será proyectado en su totalidad. Esperan para el próximo año (2021), ya hay un público cautivo al igual le gusta de ir a las salas y ver buen cine, hay pena en el medio cinematográfico, bloque ala interacción del público con el medio del cine. Son 5 categorías las que componen nuestra Selección Oficial: Panorama Continental Ficción (largometraje); Panorama Continental Documental (largometraje); Corto Continental Ficción; Corto Continental Documental. Cada categoría es integrada por 6 películas. Además de la sección Vistazo por América, donde se presenta lo mejor del cine comercial latinoamericano.



Es la primera vez que va a ver una competencia de guion en cortometraje, es para escritores mexicanos o extranjeros radicados en México, se seleccionaron 10 finalistas y se va a dar a conocer al ganador el último día del evento. El Secretario de Cultura del Estado de Hidalgo Olaf Hernández, promueve la cultura con éste gran proyecto, desafortunadamente va a pegar en el turismo, pero no en la calidad ya que se van abrir auto cinemas y seguir fomentando la cultura en la región.



Esperan llagar a todo el país continente ya que todas las películas que se van a exhibir son totalmente gratuitas a través del portal https://www.filminlatino.mx/ , es único en su tipo, es un festival dedicado al cine continental, desde Alaska hasta la Patagonia, películas de Panamá, Venezuela, el espectador se va a llevar una gran sorpresa, hay charlas en línea, todas las actividades son gratuitas, los invitamos a conocer FICAH del 26 al 29 de Agosto.



Ahora nos toca abrir a nosotros nuestra mente, nuestro corazón y apoya a todos los que hacen posible éste tipo de eventos, apoyemos la Cultura y como siempre usted tiene la última palabra querido lector.