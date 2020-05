Después del 1 de junio no habrá vuelta a cómo era la normalidad, insiste Ssa

www.guerrerohabla.com



Ciudad de México. 18 mayo 2020.- Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Salud, reiteró que una vez que termine la Jornada Nacional de Sana Distancia (JNSD) el próximo 30 de mayo, no significa que las personas relajen las medidas de confinamiento y vuelvan a las calles, al trabajo, a las labores comerciales y demás aspectos, ya que la epidemia no se ha terminado.



Antes de comenzar con el informe técnico diario de cómo evoluciona el coronavirus en México, expuso un recordatorio para que la población atienda el llamado de seguir en casa, ya que esta semana y media que todavía queda es crucial para evitar contagios, toda vez que, aseguró, este es el momento de máxima transmisión.

Refirió que el próximo finde semana las autoridades de cada estado se reunirán para elaborar un semáforo de cómo se encuentra en cada localidad la condición epidémica y con ello tomar las medidas necesarias para la reapertura escalonada de cada actividad esencial y después las no esenciales.



Apuntó que en las últimas 24 horas se acumularon 155 nuevas defunciones por la Covid-19, por lo que la cifra total ya es de 5 mil 332, mientras que los casos activos ascendieron a 11 mil 300 —295 más que ayer.

Fuente: mi nación