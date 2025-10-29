Después de 30 años, llega obra de pavimentación en cabecera de Tezoyuca

Tezoyuca, Estado de México.-Esta tarde se llevó a cabo el arranque de obra de la Calle Vicente Valencia en Cabecera municipal.



En punto de las 11:00 horas, el C.P. Edgar Uriel Morales Ávila, Presidente Municipal de Tezoyuca, acompañado de autoridades municipales y vecinos, se dieron cita para presenciar este momento que estuvieron esperando durante mucho tiempo.



Durante su mensaje, el presidente señaló:

’Estoy muy feliz de estar aquí, ya que seguimos cumpliendo promesas para el beneficio de todos y todas, esta calle tenia aproximadamente 30 años si haberse cambiado y hoy iniciaremos los trabajos para una pavimentación en esta calle que es muy importante para la cabecera municipal.’



El edil agradeció el trabajo en equipo con los integrantes del cabildo, quienes autorizan y respaldan la ejecución de estas acciones, así como a los vecinos por su participación activa en la mejora de su entorno y calidad de vida de todos.



Posteriormente, se realizó el banderazo de obra, con que se dan por oficialmente iniciados estos trabajos.



La obra consta de:

• Trabajos preliminares (demolición de piso de concreto, guarniciones y banquetas).

• Rehabilitación de 362 metros lineales de red de agua potable

• Construcción de 684 metros lineales de guarniciones

• Construcción de Cenefa de Basaltex

• Construcción de 1,281.89 metros cuadrados de banqueta acabado estampado

• Construcción de 2,992.20 metros de piso de concreto rayado

• Construcción de 32 tomas domiciliarias

• Rehabilitación de 19 tomas de descargas de drenaje

• Rehabilitación de 13 luminarias

• Colocación de vialetas solares



Estos trabajaos tendrán una duración aproximada de 45 días

El Gobierno Municipal de Tezoyuca continúa apostando por mejorar la infraestructura y la calidad de vida de todas y todos los tezoyuquenses.

