Destaca Adela Román la política social de López Obrador: ’velar por los más pobres’, el propósito

En apego a la política social implementada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que privilegia la atención a los más pobres de nuestro país, la presidenta municipal de Acapulco, Adela Román Ocampo, reafirmó su compromiso de seguir instrumentando acciones que beneficien a las familias más golpeadas por el rezago histórico y ahora por la emergencia sanitaria que genera el COVID-19.



En una entrevista concedida a un periódico de circulación estatal, la alcaldesa porteña reafirmó su respaldo a las medidas que está tomando el Gobierno Federal para atender las necesidades de la gente frente al nuevo Coronavirus, epidemia que ’vino a poner al descubierto cómo estaba todo el país, con un sistema de salud y una política social en el abandono", expresó.



Román Ocampo dijo que "afortunadamente tenemos un presidente muy comprometido con México, con su gente, y las políticas que ha estado implementando ante esta nueva realidad por la que atraviesa el país, que no es nada fácil, para reactivar la economía son las correctas. Solamente los neoliberales lo han estado golpeando, porque en estas crisis ellos aprovechaban para llevar agua a su molino y resolver aún más sus problemas económicos, sin importar que las grandes mayorías se quedaran en la miseria y en la desesperanza, como ha pasado en nuestro país".



Refirió que en Acapulco la situación se torna dramática, por las proyecciones que hacen especialistas, considerando además la última evaluación del Coneval, se registra una reducción del ingreso más pronunciada para los hogares en pobreza urbana. "Imagínate: Acapulco con pobreza urbana extrema, reconocida por el propio presidente desde que llegó a gobernar, y por eso los programas de mejoramiento (puestos en marcha) en la parte suburbana de Acapulco, con esto (la caída del ingreso), pues la situación es más difícil todavía".



No obstante, Román Ocampo afirmó que la administración que encabeza no bajará la guardia, sino que reforzará las acciones que ha implementado, sobre todo en el aspecto alimentario para las clases más desprotegidas, a través de las Cocinas Comunitarias de las cuales funcionan 28 y se incrementarán a 35 la próxima semana. "Sabemos que esto no resuelve el problema económico, pero sí garantiza llevarte al estómago un taco caliente, sabroso, guisado con mucha responsabilidad, higiene y nutrición", destacó.



Finalmente, la presidenta municipal celebró la llegada a Guerrero de la maestra Rocío Bárcena Galindo, enviada por el presidente López Obrador a Guerrero, por ser uno de los estados donde repuntó el número de contagios, para establecer programas especiales. En ese sentido, dijo que espera reunirse constantemente con ella para analizar las acciones que se aplicarán en Acapulco, municipio que registraba hasta la semana pasada el mayor número de contagios y decesos en todo el estado de Guerrero.