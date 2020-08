Destaca AMLO acciones diarias del gobernador Astudillo para mejorar la seguridad de Guerrero

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, respaldó y calificó al mandatario estatal Héctor Astudillo Flores como un gobernador ejemplar, luego de que el secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, afirmara que Guerrero va a la baja en los índices delictivos por la coordinación eficaz y eficiente con el gobierno del estado con las fuerzas federales.



"El gobernador de Guerrero ha hecho un trabajo ejemplar", afirmó el Presidente López Obrador, en su conferencia matutina, realizada en las instalaciones de la Octava Región Naval Militar en Acapulco y agregó, estamos trabajando con Héctor Astudillo de manera coordinada y por eso hemos avanzado en Guerrero, cuenta con todo el apoyo del gobierno federal".



López Obrador añadió que el apoyo de la federación a Guerrero se debe a razones de justicia histórica, porque no se podría escribir la historia de México sin Guerrero. Entonces, estamos comprometidos, obligados a apoyar a Guerrero y lo estamos haciendo", expresó.



Astudillo Flores, dio la bienvenida a Guerrero, y Acapulco al Presidente Andrés Manuel López Obrador, "para nosotros han sido más importantes las coincidencias que las diferencias y que no nos ánima el conflicto, y sí nos estimula la colaboración. Nuevamente, bienvenido, señor Presidente", expresó Astudillo Flores.



El Presidente destacó, el trabajo que cada mañana realiza el gobernador al encabezar la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, donde participan autoridades civiles y militares, además de alcaldes.



"Se redujo la violencia en Acapulco, es un centro turístico donde ha habido una disminución considerable de la violencia. Puede o no haber pandemia, pero si no hay seguridad no se avanza y se tiene eso, mayor seguridad en Acapulco, se está disminuyendo la pandemia, es notorio y va a seguir disminuyendo y lo tercero, la bahía de Acapulco es sinónimo de belleza, y yo estoy optimista porque pronto se va activar la economía el turismo para beneficio de Acapulco y Guerrero", puntualizó López Obrador.



Héctor Astudillo Flores, reconoció el trabajo diario de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y las mesas regionales, logrando la reducción de índices delictivos en los últimos cuatro años en Guerrero y añadió, "Acapulco es un ejemplo de una ciudad que ha disminuido notablemente sus números en los indicadores delictivos, de pasar a un lugar que era mencionado en las notas internacionales como un lugar peligroso, en donde acontecían una serie de delitos que nos daban impacto negativo, Acapulco ha mejorado notablemente y hoy, sin duda, el ambiente es otro".



El Secretario de Marina, Ojeda Durán, afirmó, "lo que podemos recalcar de este estado de Guerrero que por la coordinación tan eficaz y eficiente que tiene a través del gobernador con las fuerzas federales, podemos ver como se explicó que en lo que se refiere a toda la seguridad, tiene un buen ranking y van a la baja en los homicidios y muchas de las cuestiones que se presentan sobre la seguridad pública"



El Secretario de Marina, detalló que los índices delictivos en Guerrero observan una tendencia a la baja y en la tabla nacional, registrando el séptimo lugar en homicidios dolosos, con referencia a nivel nacional y por cada 100 mil habitantes; el lugar 24 en robo a transeúntes y también en robo de vehículos, el lugar 26 y el 25 en robo a transporte, así como el lugar 14 en extorsiones, el 32 en robo a casas habitación, feminicidios en lugar 23, secuestros en lugar 11, narco menudeo en el lugar 21.



Para continuar mejorando la seguridad en Guerrero, se ha construido en Acapulco un Centro de Control, Comando y Comunicación y Cómputo, C4, con 900 cámaras de videovigilancia, el doble de las que existían en 2016, así como 115 kilómetros de fibra óptica para mejorar la comunicación.



El Gobernador puntualizó frente al Presidente de la República, de las acciones para atender la pandemia del Covid-19 en Guerrero, que colocó al estado hace unos meses en una crisis hospitalaria en primer lugar de ocupación de camas Covid lo que obligó a trabajar de manera muy rápida y muy coordinada con la federación, destacando el apoyo de la enviada del Gobierno de México, Rocío Bárcena Molina.



Astudillo Flores, dijo que de haber estado en algún momento de crisis en primer lugar de ocupación hospitalaria y de camas con ventilador, hoy Guerrero se coloca en los lugares 25, 27, respectivamente, además, se han reducido el número de defunciones con un promedio en lo que va del mes de agosto de 9.6 defunciones por día, una disminución de al rededor del 40 por ciento comparado con los meses anteriores.



Agregó además que frente a las circunstancias de la economía complejas por la pandemia del coronavirus, su administración se ha colocado en una ruta de austeridad con dos ajustes presupuestales importante ante la caída de los ingresos estatales y de los ingresos federales en los que ha funcionado el Fondo de Estabilización que ha ayudado a estados y municipios.



El Subsecretario de Agricultura, Miguel García Winder, destacó el apoyo del gobernador para el proceso de operación y entrega del programa de Fertilizante Gratuito, en 110 centros de distribución en todo el estado con la participación de los 81 municipios y un avance del 99.6 por ciento.



García Winder, informó que el programa de Fertilizantes, tiene operando en Guerrero más de 26 años para garantizar la seguridad alimentaria y actualmente, gracias al apoyo del gobernador se cuenta con un avance del 99.6 por ciento para beneficiar a un total de 335 mil productores catalogados en el padrón, un incremento del 50 mil productores más en comparación que el año anterior.



Estuvieron presentes el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño; el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval; el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, y la Alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo.