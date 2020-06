Destaca especialista importancia de los archivos para comprender la historia de las ciudades

• Celebran Día Internacional de los Archivos con participación del investigador argentino, Luis Mauro Pelozatto Reilly.



Toluca, Estado de México, .- El 9 de junio se conmemoró el Día Internacional de los Archivos, por lo que, en este marco, se llevó a cabo, a través de #CulturaEnUnClick, la conferencia ’Vida política, representación de intereses y mercados. El Cabildo hispano-colonial y sus atribuciones’, a cargo de Luis Mauro Pelozatto Reilly, investigador de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.



El especialista compartió el proyecto de tesis doctoral y su estudio de las intervenciones del cabildo de Buenos Aires, sobre los mercados de abasto, en archivos, acuerdos capitulares y ordenanzas, resaltando la importancia que tienen los archivos para comprender el desarrollo de las ciudades.



’Los archivos, principalmente los municipales, son de gran importancia por su variedad y profundidad en diversos temas, como la existencia de expedientes o cartas de funcionarios, la presencia de resoluciones y de conflictos judiciales, la compilación de transacciones de bienes y testamentarios, elaboración de padrones de población, fuentes fiscales, gastos de cabildo, cobros de impuestos, nos permite conocer cómo se administraba y se percibían los ingresos y las principales ramas de economía de cada ciudad’, señaló.



Aseguró que hace falta una mayor clasificación de archivos nacionales, municipales y fondos privados de actores sociales, que permitan conocer los intereses del gobierno e identificar los puestos de importancia.



’Las regidurías son un cargo muy importante, porque los funcionarios cuentan con atribuciones y funciones que desempeñaban como el control de comercios, la parte fiscal, las incautaciones del municipio y las recaudaciones, donde el Cabildo siempre funcionó como representante de los intereses de los grupos privilegiados, sobre los grupos de poder a nivel local’, manifestó.



Refirió que los grupos de poder variaban por los intereses económicos, su composición social y espacio local y destacó la importancia de la documentación histórica para reconstrucción de los Ayuntamientos.



’El estado de los estudios historiográficos sobre los Cabildos de la Nueva España me han servido para la investigación sobre los mercados en la Nueva España, las haciendas, establecimiento de los sistemas de abasto, regulación de la moneda, imposición de gravámenes para producción agrícola, arrendamiento de tiendas y como autoridades como los virreyes regulaban las practicas’, agregó.



Asimismo, destacó la responsabilidad de quienes están a cargo de los archivos y la información para que el público en general tenga acceso a ellos, contemplando su adecuada conservación, gestión, organización y trabajo de análisis.



’Debemos entender la importancia de estos centros documentales para la investigación académica, el Archivo General de Argentina y de otros Cabildos de provincias argentinas, a partir de la segunda mitad del siglo XVII se puede ver una mayor clasificación de documentos por temas, por fechas, con una identificación clara y de más fácil lectura.



’Por ello, hay más investigación en estas fechas a diferencia del estado documental de siglos anteriores, donde no hay una clasificación específica y se vuelve más difícil tener una reconstrucción’, expresó.



Resaltó también el compromiso que deben tener las instituciones y los gobiernos para con sus archivos, ya que no solo se trata de documentos antiguos, sino que son testigos de la historia de las naciones, países, estados, municipios y actores sociales y que en la manera que sean tratados hoy será la garantía para que futuras generaciones puedan tener acceso a ellos.