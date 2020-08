Destaca Flores Majul trabajo coordinado en la Comisión de Justicia

El diputado por el Distrito 21 local, Omar Jalil Flores Majul rechazó que haya lentitud en el Congreso de Guerrero y lamentó que la oposición polarice temas de la agenda. Dijo que la Comisión de Justicia está conformada por todas las expresiones políticas y que es la única que sesiona por lo menos una vez al mes, como lo marca la ley.



En entrevista virtual con el pool de medios ’Guerrero en Redes’, Flores Majul fue cuestionado por los señalamientos de sus homólogos de actuar como cuello de botella para no aprobar iniciativas de las cuales urge aprobación, por lo que argumentó que su comisión tiene representación de expresiones políticas en donde la mayoría es Morena, por lo que ’un solo diputado no puede estropear los acuerdos para evitar la aprobación dictámenes’, defendió.



Flores Majul destacó que se han revisado más de 200 propuestas, lo que los convierte en la junta más productiva de todo el pleno, incluso mencionó que el comité de cultura ha sido el más opaco y poco provechoso, situación negativa, pues dijo, sus compañeros diputados se han preocupado más por el próximo proceso electoral del 2021, que por su labor en la actualidad.



Respecto a los temas más polémicos de la LXII Legislatura, que son el matrimonio igualitario y la despenalización del aborto, el ex presidente de Taxco de Alarcón refirió que ambos temas se encuentran en debate y mesas de trabajo para revisar a detalle las necesidades, pros y contras de leyes que repercutirán en toda la sociedad guerrerense.



Y aunque no especificó si en lo que resta del ejercicio administrativo se destrabarán ambas solicitudes ciudadanas, Omar Jalil Flores Majul garantizó estar comprometido con Guerrero y con el pueblo de México, acotó.