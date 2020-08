Destaca López Sugía medidas de Héctor Astudillo para preservar empleos

El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo del Congreso de Guerrero Arturo López Sugía reconoció el esfuerzo presupuestal realizado por el gobernador Héctor Astudillo Flores para proteger a trabajadores y empresas durante la pandemia por Covid-19.



Luego que el mandatario hizo público un segundo ajuste presupuestal con el que en total se han ajustado ya del presupuesto más de 441 millones de pesos en lo que va del año, López Sugía indicó que se debe reconocer la responsabilidad demostrada por Héctor Astudillo.



’Se oye fácil pero es complicado realizar disminuciones del gasto de esa envergadura sin afectar a los trabajadores del gobierno y toda una serie de acciones que se ha programado realizar para este año en un presupuesto, pero desgraciadamente las pandemias no pueden adivinarse ni presupuestarse y el gobernador está actuando de manera muy responsable’, expresó.



Esto porque la reducción al gasto previsto para 2020 deriva de una serie de apoyos que tuvieron que darse al sector económico para la subsistencia de las fuentes de empleo y que no estaban contemplados.

Como el estímulo al gravamen sobre Remuneración del Trabajo Personal y del Impuesto sobre Hospedaje de marzo-junio que fue por un monto de 100 millones de pesos, con el cual se benefició a 8 mil 895 empresas y a 131 mil trabajadores.



Solamente el Estímulo al Impuesto sobre el Hospedaje, dijo el legislador, asciende a 30 millones de pesos con los que se benefició a 512 hoteleros con la condición de que el dinero fuera destinado al pago de su plantilla laboral.



’Estas medidas implementadas por el gobernador aminoraron el grave impacto y amortiguaron la pérdida de empleos. Si no se hubieran aplicado tendríamos un problema inmensamente mayor en cuanto a desempleo se refiere en el estado de Guerrero’, finalizó López Sugía.