Destaca Moy Reyes múltiples iniciativas y una gestión permanente en Acapulco, en su Segundo Informe Legislativo

Como lo marca la Ley, el diputado integrante de la Fracción Parlamentaria de Morena, Moisés Reyes Sandoval rindió su Segundo Informe de Actividades Legislativas del periodo 2019-2020. Así también todas las gestiones que se realizaron en su segundo año legislativo.



Explicó que este periodo legislativo fue atípico, un año marcado en la historia del mundo que cambió el rumbo de nuestra normalidad, de nuestra forma de convivir, y nuestra economía. En el ámbito legislativo retrasó en demasía la productividad y efectividad con que venía presentando iniciativas.



Mencionó que durante el periodo de confinamiento social, y en el pico de mayor crisis de contagio, salió con su equipo a las calles del Distrito 7 y colonias de Acapulco, para ayudar a quienes más lo necesitaban, conforme avanzaba la cuarentena se dio a la tarea de proponer leyes que protegieran al personal médico, enfermeras, camilleros, incluyendo administrativos y personal de vigilancia de los Centros de Salud, con el fin de preservar el Estado de Derecho.



Estableció que está pandemia ha golpeado muy duro a las familias, sobre todo en su economía y en oportunidades para obtener un trabajo. Pero no hubo un día que no recorriera Acapulco, buscando mejores condiciones de salud, llevando acabo el ’Círculo de Ayuda’; donando su sueldo integro en alimentos como pescado, pollo, huevo a los locatarios para reactivar su negocio y estabilizar su micro-empresa, comprando también productos de la canasta básica a los más necesitados. Aquellos que no contaban con algún beneficio de programas federales y que por ende, eran los que tenían prioridad de ayuda.



En cuanto a las actividades en beneficio de la sociedad; realizó brigadas de ’sanitización’, a mercados, locales comerciales, transportes como taxis de sitio, taxis colectivos y rutas de ’urvans’ , resultado de la crisis sanitaria bajaron drásticamente sus ganancias, a la mayoría de ellos se les apoyó con gasolina para sus vehículos motores, debido que ellos eran el medio para trasladar a los pacientes a los hospitales. Cabe mencionar que estas brigadas también consistían en repartir pipas de agua a comunidades rurales y más lejanas de Acapulco que necesitaban el líquido vital más que nunca.





Más de cinco mil productos entregados a familias e Institutos que sufrieron la escasez y la enfermedad. En cuanto a obras y gestiones en beneficio de la sociedad, reconoció que debido a la misma crisis de salud, se acataron las normas federales y se detuvieron muchas pavimentaciones de calles y urbanización que estaban ya listas para realizarse, conforme el semáforo de contingencia estatal lo permitió, poco a poco rcontinuaron el cumplimiento de la gestión para calles y sus instalaciones hidrosanitarias, y dijo que a diferencia de otros políticos, dejaron en manos de un comité de vecinos la administración de los recursos para que terminen sus calles. Cumpliendo el principio de ’primero el pueblo, y después el pueblo’.



Y se refirió con mucha satisfacción logró una gestión importante con la Comisión de Electricidad Federal, CFE, para llevarle el servicio de luz a la comunidad más lejana de nuestro Distrito 7, Punta de Casa, por fin podrán los pescadores de la laguna de Tres Palos enfriar sus alimentos y conservarlos, tener sus bebidas frías y sus medicinas se puedan conservar, y así gozar de todos los servicios que la luz eléctrica les pueda brindar.





En materia legislativa destacó las siguientes iniciativas:



• Iniciativa al Artículo 589 Bis del Código Civil; consiste en la capacidad para que el Juez remueva la guarda y custodia.

• Adición al Artículo 211 Bis del Código penal; consiste en sancionar, multar y prisión al progenitor que no permita ver al menor.

• Modificación a la Ley 574 de aguas, evitar corrupción en CAPAMA.

• Ley de Amnistía

• Reforma integral a la Constitución, consiste en eliminar la corrupción en el Poder Judicial.

• Reforma al Código Civil, consiste en creación de la figura de la custodia compartida.

• Ley de Condominios





Concluyó que no existen acciones que alcancen en el sentir de la población que se ha ayudado, sin embargo, confía en que continuará recorriendo cada rincón de su Distrito y de Acapulco, aunque siempre le falten horas a sus días para responderle a la ciudadanía. Cumplirá todo lo que ha prometido ayudar.