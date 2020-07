Destaca nutriólogo importancia de la hidratación en la actividad deportiva

•Puntualiza que una buena hidratación mejora el rendimiento del atleta.



Zinacantepec, Estado de México, .- Parte fundamental de la actividad física o deportiva es la hidratación, por ello, Luis Mora Silvestre, Maestro en Nutrición adscrito a la Secretaría de Cultura y Deporte, aseguró que este tema puede ser una estrategia para mejorar el rendimiento en el atleta y para aspectos de salud.



’El tema de hidratación con frecuencia puede sonar redundante y hasta absurdo para algunos atletas, pues teóricamente es obvio que mientras realizas una actividad física o deportiva debe mantenerse una adecuada ingesta de líquidos que permitan el equilibrio en el organismo, por los múltiples procesos fisiológicos’, detalló el especialista en nutrición.



A pesar de que la sensación de sed y las repercusiones que tiene la falta de hidratación se entienden por propia experiencia de la población, la falta de consumo de agua es un problema no sólo en el ambiente deportivo.



’Datos que suenan alarmantes para la salud son los mencionados en la encuesta de ENSANUT 2016 de Medio Camino (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición) que refiere que el 81 por ciento de la población adulta gusta del sabor de bebidas azucaradas, sin embargo la mayoría, 92.3 por ciento, no las consideran saludables.



’Con esto no se quiere decir que esté mal o que se deba prohibir los gustos y preferencias del consumo que tienen los atletas, por el contrario, se utilizan estos datos para concientizar sobre el consumo de agua en la familia, pues se sabe que muchos atletas conviven y comparten alimentos en familia’, explicó el nutriólogo mexiquense.



Mora Silvestre resaltó datos importantes como que aproximadamente entre el 50 y 60 por ciento de peso corporal de un adulto es agua, juega un papel importante en numerosos procesos fisiológicos tales como la excreción, la regulación del volumen sanguíneo y de la presión arterial, así como el transporte de oxígeno y de nutrientes al cerebro y a los músculos que se ejercitan.



Además de que juega un papel importante en la regulación de la temperatura corporal mediante la transferencia de calor.



’Cuando un atleta se ejercita, se genera calor dentro del cuerpo, la sudoración y la evaporación del sudor desde la superficie de la piel es el principal mecanismo por el cual el cuerpo se enfría; dado que el agua juega un papel tan importante en el cuerpo humano, y que la pérdida de agua a través del sudor es un importante mecanismo de protección durante el ejercicio, es importante que los atletas consuman líquidos para prevenir la hipohidratación significativa, ayudando a mantenerlos seguros y a rendir al máximo’, explicó el nutriólogo.



Cabe aclarar que para consultar este tema, las y los atletas pueden acudir al Área de Nutrición del Departamento de Ciencias Aplicadas al Deporte, donde especialistas en la materia pueden apoyarlos en su proceso de preparación y competencia.