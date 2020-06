Destaca representante de la ONU la inclusión de indígenas en carreras de la UAGro

La representante de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Irma Pineda Santiago reconoció las políticas de inclusión social que la Universidad Autónoma de Guerrero implementa para facilitar el acceso a la educación de estudiantes, que provienen de pueblos donde se habla una lengua materna.



Ayer, la UAGro organizó la conferencia virtual ’Los pueblos originarios ante la pandemia del Covid-19’ que moderó el rector, Javier Saldaña Almazán y destacó que en Guerrero ’los jóvenes en situación de vulnerabilidad como los indígenas o los sierreños no tienen las mismas oportunidades y por eso son reclutados por la delincuencia’.



El rector de la máxima casa de estudios informó que desde el 2013, se implementó una política de inclusión social donde la UAGro otorga el 13% de su matrícula a estudiantes indígenas, afro mexicanos, hijos de migrantes, residentes de la Sierra y personas con discapacidad.



Saldaña Almazán propuso que para erradicar la discriminación y la desigualdad social, en Guerrero ’es necesario empoderar a los jóvenes, prepararlos y motivarlos para que ellos mismos sean capaces de regresar a sus comunidades, aplicar los conocimientos que adquirieron en la universidad y ayuden a resolver problemas’.



En su disertación, Irma Pineda Santiago resaltó las políticas de inclusión que implementa la Autónoma de Guerrero con los grupos vulnerables, principalmente ’la apertura que da a los estudiantes que provienen de pueblos donde se habla una lengua materna’.



Dijo que la ONU exige a los Estados poner mayor atención en los pueblos indígenas, principalmente en esta pandemia por Covid-19; señaló que en México existen desigualdades sociales ’muy marcadas que dificultan combatir la propagación del virus por la falta de servicios básicos’.



También, la representante de la ONU lamentó que los pueblos indígenas están en mayor de situación de vulnerabilidad que las personas de ciudad ’porque no les garantizan el acceso a los servicios de salud, ni siquiera tienen acceso al agua y esto no ayuda al combate del Covid’.



