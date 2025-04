Destaca Delfina Gómez creación de empleos y plan de rescate del oriente

TEXCOCO, Estado de México. – Con el respaldo del Gobierno Federal y el compromiso de fortalecer la economía regional, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez inauguró la Feria Internacional del Caballo Texcoco 2025, destacando su impacto como generadora de empleo y detonante del turismo.



La Mandataria estatal resaltó que este evento beneficia directamente a la región oriente con más de 20 mil empleos directos para las familias de los trabajadores de la Feria. Además, enfatizó el apoyo que el Estado de México ha recibido a través del Plan de Rescate del Oriente, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para fortalecer sectores clave como seguridad, movilidad y desarrollo económico en la región.



Destacó presencia de Raúl Armando Quintero, Coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal, y representante de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en este evento.



’Quiero aprovechar, porque no es la primera vez que viene aquí a esta Zona Oriente nuestro querido compañero, si no que ha estado trabajando de manera permanente para el proyecto que se tiene aquí. Yo agradezco mucho porque ayuda, sin duda, no solamente es en la cuestión de seguridad, sino también del agua, de movilidad, desarrollo económico, es, sin duda alguna un beneficio que nuestra Presidenta de la República está haciendo para todos los que somos de la Zona Oriente’, precisó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.



Este evento en su edición 42, es considerado uno de los más importantes del país, reúne diversas actividades como la charrería, el jaripeo y la música regional, además de contar con un pabellón internacional y exposiciones comerciales y gastronómicas, que estará abierta hasta el 27 de abril.



’Nuestros visitantes, estimados están más o menos en 700 mil, quienes podrán disfrutar de juegos mecánicos, y de las carteleras del Teatro del Pueblo y del Palenque, donde el entretenimiento acerca a las familias a convivir y a tener momentos de gran esparcimiento,’ aseveró la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.



Como parte de las mejoras para la ’Feria de las Ferias’, el recinto fue sometido a remodelaciones enfocadas en la seguridad y comodidad de las y los asistentes. Entre las novedades del evento, se encuentra que se instalarán módulos de adopción responsables de mascotas y animales de compañía, una iniciativa impulsada por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, con la colaboración del Centro de Bienestar para Animales del Municipio de Texcoco.



Durante su intervención, el Presidente Municipal de Texcoco, Nazario Gutiérrez, ofreció seguir trabajando de la mano con la Gobernadora para seguir impulsando las mejoras para la región bajo los principios de Servir al Pueblo.



’Maestra le entregaremos cuentas de todo centavo que se está ocupando porque venimos nosotros a servir, no a servirnos, maestra yo soy un fiel servidor de mi Texcoco querido, amo a Texcoco y me voy a entregar como lo he planteado, no voy a escatimar en servirle a Texcoco", dijo el Alcalde de Texcoco.



A la inauguración asistieron Armando Quintero Martínez, del Coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal con la representación de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; los secretarios estatales Horacio Duarte Olivares, de la General de Gobierno; Laura González Hernández, de Desarrollo Económico; Juan Carlos Romero González, de Bienestar; y María Eugenia Rojano Valdés, de Campo.



Los diputados locales José Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política y Maurilio Hernández González, Presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura local; las senadoras de la República Sandra Luz Falcón Venegas y Mariela Gutiérrez Escalante.



Así como Nazario Gutiérrez Martínez, Presidente Municipal de Texcoco; Jaime Paniagua Salazar, Presidente del Patronato de la Feria Internacional del Caballo 2025; Maribel Balderas González, Directora Operativa de esta festividad y Nahomi 1era, Reina de la Feria Internacional del Caballo Texcoco 2025.