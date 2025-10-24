Destaca Xóchitl Flores la noble labor de quienes cuidan la salud de los chimalhuaquenses

En el acto conmemorativo del Día de la Médica y el Médico, realizado en el Museo Chimaltonalli, nuestra presidenta municipal Xóchitl Flores Jiménez felicitó al personal del área de la salud del municipio y reconoció su compromiso y dedicación en el cuidado de la población.



Asimismo, resaltó la confianza que la comunidad deposita tanto en los profesionales de la salud como en el gobierno, y motivó al personal médico a continuar con ese compromiso en su labor diaria.



El evento reunió a 200 profesionales de la salud, entre médicos, enfermeros, nutriólogos, psicólogos, odontólogos, trabajadores sociales, educadores para la salud, rehabilitadores y especialistas del CRIS, a quienes se les entregó un obsequio en reconocimiento a su esfuerzo y dedicación.



Además, se celebró la ocasión con la tradicional partida de pastel, como muestra de agradecimiento por su entrega y vocación.



El director de Salud, Hugo Sergio González Rosales, agradeció a las y los médicos por hacer de la medicina una labor llena de empatía y vocación.



También reconoció que su trabajo no solo salva vidas, sino que inspira a quienes los rodean. Señaló que ser médico implica sacrificios, como jornadas sin dormir o comer y momentos alejados de la familia; por ello, extendió su reconocimiento a los familiares que apoyan a quienes dedican su vida al cuidado de la salud.



Por su parte, la directora del DIF Chimalhuacán, Daniela Gómez Reyes, destacó que la salud es uno de los ejes prioritarios de esta administración.



Asimismo, reconoció que el personal del área de salud brinda atención con ética, profesionalismo, tacto y compromiso, lo que genera la confianza de la población y reafirma la nobleza de su profesión.



Al acto también asistieron la secretaria del H. Ayuntamiento, Patricia Jiménez Hernández, y miembros del H. Cabildo, quienes acompañaron a nuestra presidenta Xóchitl Flores en la entrega de obsequios.



¡Felicitamos a todo el personal del área de la salud por su dedicación, vocación y compromiso en la atención y cuidado de nuestra comunidad!

