Destacados científicos supervisan medidas para mitigar propagación de del COVID- 19; Juan Hugo de la Rosa

SUPERVISAN Y PROPONEN MEDIDAS PARA MITIGAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19 EN NEZAHUALCÓYOTL, DESTACADOS CIENTÍFICOS, EPIDEMIÓLOGOS Y EXPERTOS EN SALUD, ANUNCIA ALCALDE JUAN HUGO DE LA ROSA







-Neza es el único municipio del Estado de México y del país que cuenta con esta asesoría científica para la aplicación de medidas preventivas frente al COVID 19







En un hecho sin precedentes y con el objetivo de mantener informada a la ciudadanía y a los propios medios de comunicación de la situación que prevalece en Nezahualcóyotl a causa de la emergencia de salud por el COVID 19, el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa García llevó a cabo una Video Conferencia de prensa, bajo los lineamientos de la sana distancia, en la que informó el reforzamiento de las acciones preventivas, las cuales, anunció, han sido avaladas por científicos, epidemiólogos y expertos en enfermedades infecciosas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN).







El alcalde detalló que entre los científicos, epidemiólogos y expertos que de manera gentil asesoran y supervisan las acciones preventivas frente al COVID 19 en Nezahualcóyotl, se encuentra la doctora Isabel Salazar Sánchez, Jefa del Laboratorio de Virología e Inmunovirología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN, el doctor César Hugo Hernández Rodríguez, médico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) quien ha realizado investigaciones relacionadas con la prevención y control de infecciones, el doctor Jesús Miguel Torres Flores, científico investigador del IPN, quien elaboró con éxito el proyecto de investigación y la metodología experimental con lo que logró estudiar el proceso de entrada de rotavirus a células MA104 y el doctor Samuel Ponce de León, científico del IPN con especialidad en Microbiología, jefe del Departamento de Microbiología y del Laboratorio de Microbiología celular y molecular de bacterias y levaduras.



.



El edil agradeció la colaboración profesional y desinteresada de los científicos, pues no cualquier presidente municipal tiene la fortuna de contar con un apoyo de este tipo, por lo que precisó que además de recibir su asesoría para la aplicación de medidas y políticas públicas para la contención del virus, el gobierno municipal abrirá un canal de comunicación directa entre ellos y la ciudadanía, donde la población podrá consultarles dudas y temas relacionados a la enfermedad y emergencia, esto con el objetivo de evitar la desinformación o falsas indicaciones y remedios, por lo que los interesados podrán enviar un mensaje de whats app con el número 5580441853 y donde se resolverán las dudas más frecuentes y significativas.







Los especialistas por su parte, reconocieron el esfuerzo que está realizando el gobierno municipal para evitar el contagio y propagación del COVID19 en Nezahualcóyotl, han sido medidas adecuadas, lo que permitirá salvaguardar la salud de los habitantes de esta ciudad, aunque la lucha es responsabilidad de todos los actores de la sociedad y de las personas como individuos, enfatizó el científico Jesús Miguel Torres -participante en esta videoconferencia de prensa que agradeció la apertura del alcalde para escuchar la opinión de los científicos.







En ese sentido, De la Rosa García señaló que tras el asesoramiento mencionado se ha determinado que en mercados, tianguis y supermercados será obligatorio el uso de cubrebocas y caretas de protección, así como la exhibición de gel antibacterial que contenga un 70% de alcohol al alcance de todos los ciudadanos, y en el caso de los mercados y supermercados, deberá mantenerse abierta sólo una entrada para permitir únicamente el acceso a una persona por familia, misma que no podrá ingresar si no usa cubrebocas o mascarilla.







Destacó que de igual manera se solicitará que en el transporte público, además de las medidas previamente establecidas como el uso de cubrebocas y dispensadores de gel antibacterial para los pasajeros, se desinfecte sus unidades al final de cada derrotero, utilizando soluciones de cloro al 5% por cada 10 litros de agua.







Por otra parte, el edil resaltó que se exhortará a la población a no automedicarse ni confiar en el uso de remedios caseros no avalados por médicos, así como manejar de manera apropiada los desechos sanitarios como cubrebocas, guantes de látex, cepillos de dientes, y pañuelos desechables depositándolos en una bolsa de plástico, la cual debe rociar con agua clorada por dentro y fuera, además de marcarla con la leyenda ’Desechos Sanitarios’.







Afirmó que estas medidas se suman a las más de15 medidas preventivas establecidas en Nezahualcóyotl desde el pasado 15 de marzo, entre las que destacan la suspensión de eventos culturales, cívicos y deportivos, la adquisición de tres nuevas ambulancias con los insumos necesarios para atender oportunamente casos sospechosos que podrían registrarse en Nezahualcóyotl, la entrega de gel antibacterial gratuito entre comerciantes y ciudadanos en tianguis y mercados, la regulación de acceso y puestos en el tianguis de San Juan, así como la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas.







Por último, el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa García reiteró que estos son momentos para ser responsables y solidarios, por lo que el llamado sigue siendo a quedarse en casa, a menos que sea muy necesario salir, de lo contrario será más difícil cortar la cadena de contagios.