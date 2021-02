Destacan a Jacko Badillo como el mejor perfil de Morena para ser candidato a la presidencia municipal

Joaquín ’Jacko’ Badillo es el mejor perfil de los aspirantes de Morena a obtener la candidatura a la presidencia municipal, para gobernar y sacar del rezago en el que se encuentra a Acapulco, expresaron empresarios, profesionistas, académicos, deportistas e integrantes de la sociedad civil organizada del puerto.



Al acompañar a Badillo Escamilla a una conferencia de prensa donde dio a conocer su registro formal como aspirante, Iván Luna Morlett, secretario general de la Coparmex en Acapulco, destacó la capacidad, calidad humana y sobre todo la honestidad del aspirante, por lo que no dudó en que sería un digno representante popular.



A su vez, el empresario textil, Roberto Sampedro, refirió que conoce a Jacko desde hace muchos años ’y sé que es una persona capaz, siempre se está preparando y creo que haría un buen papel en la presidencia municipal; yo confío en él y estamos aquí para apoyarlo’, expresó.



’Estoy aquí porque creo en los líderes que insisten y perseveran, y eso lo representa el doctor Jacko Badillo, expresó por su parte José Luis Ramírez Guzmán, compañero de generación del aspirante con quien cursó el doctorado en Administración Pública y Ciencia Política, y añadió que a muchos acapulqueños ’me duele mucho la situación que estamos atravesando, con un Acapulco lastimado por la inseguridad, sin políticas públicas; y por eso estamos aquí, porque confiamos en el liderazgo de nuestro amigo Jacko’, remarcó.



Javier Saldívar Rodríguez y Raúl Iracheta Montoya, dirigentes de Concanaco y Canaco, respectivamente, destacaron que el aspirante a la candidatura de Morena no es improvisado, es una persona preparada y tiene un gran compromiso con el sector empresarial del que forma parte como presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Guerrero. ’Ni modo que no puedas’, le dijo Saldïvar, mientras Iracheta confió en que la tercera sea la vencida, en alusión a que es su tercer intento por la alcaldía de Acapulco.



También acompañaron a Jacko Badillo Rodolfo Soberanis, presidente de Canacintra; el nadador máster David Lerín, el abogado postulante José María Valencia; Francisco Castro de la Cruz, ex presidente del Colegio de Ingenieros Arquitectos del Estado de Guerrero; el ex presidente de Canacintra, Andrés Orozco Pintos; Roberto Cornejo, vicepresidente de la Comunidad Politécnica de Acapulco; Luis Orozco Bedolla, ex presidente de la Asociación de Directores de Recursos Humanos del Estado de Guerrero; Ignacio Arista, ex jefe de Personal del Gobierno del Estado y de Capama, y Julieta Badillo, de la asociación civil JACKOmienza, entre otros.