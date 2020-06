Destacan activistas la inclusión y equidad de género en la UAGro

Durante el conversatorio virtual ’El impacto del Covid-19 en la violencia de mujeres y niñas’, activistas y defensoras de derechos humanos destacaron que la Universidad Autónoma de Guerrero es una de las primeras universidades en el país que ha implementado políticas de inclusión y equidad de género así como campañas de concientización para erradicar la violencia contra las mujeres.



Ayer, en el panel transmitido en redes sociales, el rector Javier Saldaña Almazán lamentó que en el país aún exista una cultura ’machista’ que no permite a las mujeres tener las mismas oportunidades que los hombres.







Saldaña Almazán dijo que para erradicarla es necesario implementar en todas las universidades una materia sobre Perspectiva, Equidad de Género y Derechos Humanos en todas las carreras e ’ir cambiando la mentalidad de los estudiantes desde la academia, la docencia y la investigación científica’.



El rector de la máxima casa de estudios informó que desde el 2013, la UAGro implementa un programa de empoderamiento a la mujer indígena donde la UAGro beca a 30 estudiantes en la Universidad de McGill de Montreal, Canadá, para que puedan ingresar a un posgrado: ’es lo que estamos haciendo en la universidad, dando oportunidades a las mujeres en situación de vulnerabilidad’, dijo.



En su intervención, la presidenta del Consejo Social del Instituto Nacional de las Mujeres, Grettel Castorena Escalera aseguró que por el confinamiento ha aumentado la violencia en contra de las mujeres, así como los embarazos: ’solo en nueve meses podríamos ver si eran embarazos no deseados producto del confinamiento y la violencia que se vive en casa’.







Castorena Escalera reconoció la labor de la UAGro y del rector Saldaña Almazán porque ’ha demostrado ser un aliado en la lucha de los derechos humanos ’por lo cual externo mi reconocimiento para usted y todo lo que están realizando en la universidad en favor de las mujeres’.



También, la secretaria de la Mujer del Estado, Mayra Martínez Pineda destacó las acciones del rector Javier Saldaña y del gobernador, Héctor Astudillo a quienes calificó como ’hombres igualitarios y sensibles con la lucha de las mujeres’.



Martínez Pineda puntualizó que en Guerrero ’tenemos un rector sensible y uno de los pocos rectores en el país que tienen esa visión, no es fácil tener rectores que piensan en la equidad de género desde un punto de vista académico, de fomentar valores y libertad de cátedra desde la universidad.