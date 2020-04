Destacan apoyo de cancillería a mexicanos varados por COVID-19

La llegada ayer sábado de mexicanos que se encontraban varados en Cuba, Ecuador y Colombia y que fueron traídos de regreso a México durante las últimas horas, generó reacciones en redes sociales.



Desde la madrugada del sábado y a lo largo de este domingo, se han hecho de manifiesto las reacciones de bienvenida y los llamados a cuidarse a los mexicanos que arribaron durante las últimas horas y que no pudieron salir en los días anteriores de los países donde se encontraban.



En redes sociales, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) compartió por la mañana y noche de ayer, fotografías de la llegada de connacionales a México y quienes no pudieron abandonar las naciones donde pernoctaron desde que se decretó la emergencia sanitaria por el COVID-19.



Lo anterior provocó durante las siguientes horas mensajes de apoyo a los 113 connacionales mexicanos que, de acuerdo con la SRE, arribaron la mañana de ayer provenientes de Ecuador y Colombia.



Así como mensajes de bienvenida a los beneficiados de las acciones implementadas por el envío ayer en la noche, de una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana a La Habana, Cuba, para traer de regreso a 134 mexicanos que se encontraban varados.



Debido a las restricciones sanitarias de salud implementadas para el combate del COVID-19 en el mundo, la SRE también aprovechó las redes sociales para informar a los mexicanos que no puedan llegar a México de las posibles opciones que tienen de salida y qué apoyo pueden recibir del gobierno mexicano.



Desde la semana anterior, la dependencia fijó un tuit sobre la atención a mexicanos en el exterior por el COVID-19, y en el que los invita a llenar un formulario para que sean contactados por las embajada o consulados correspondientes.



En este sentido, les informó que para quienes resultaron afectados por la cancelación de vuelos a raíz de las restricciones de viaje impuestas por varios países, pueden entrar a la plataforma extranet.sre.gob.mx/proteccionCOVID19 y llenar el formulario.



La cancillería recordó además que las representaciones de México en el exterior continuarán brindando asistencia y protección consular en el marco de las disposiciones aplicables en cada localidad.

Notimex