Destacan Bimbo y Coca Cola en ranking pese a dañar la Salud según ONGs

En México, tanto la marca Bimbo como Coca Cola son los que más inserción han tenido en los hogares en el país, siendo un 98.9% y 98.2% de consumidores en México; según el ranking Brand FoodPrint, realizada anualmente por la consultora de análisis de mercados Kantar.



En la tabla se muestra el número de Consumer Reach Points (CRPs), una métrica de Kantar para saber cuántos hogares alrededor del mundo compran una marca y con cuánta frecuencia, proporcionando una representación de la elección del comprador.



Si bien, Bimbo, dueña de las marcas Marinela, Ricolino y Vero tiene el primer lugar en acceso a los hogares mexicanos, la marca Coca-Cola logró más frecuencia de compra.



Para realizar el Brand Footprint recabaron información de 52 países, lo que representa el 74% de la población mundial y 85% del PIB global está cubierto. Por lo que en total consideraron a 22,900 marcas alrededor del mundo.

El consumo de dichos productos ha venido afectando a los mexicanos, por lo que este año las marcas de alimentos y bebidas tendrán que implementar el nuevo etiquetado de advertencia a partir de octubre de este año, por lo que varios corporativos han alegado tal ley ya que en muchos casos sus productos tienen un etiquetado engañoso, tal es el caso de Bimbo.



En una publicación realizada por El Poder del Consumidor demostró que Bimbo entrega los productos con una preparación diferente para los consumidores mexicanos, respetando sus ingredientes en Estados Unidos; tal es el caso del pan Oroweat de Bimbo que está hecho con harina refinada para México, lo cual no corresponde con lo que indica su empaque que anuncia “Pan de harina integral” – “100% integral”; mientras que en Estados Unidos la misma marca y presentación si está elaborado con el ingrediente principal, contando con un sello de certificación del Whole Grain Council (Consejo de granos enteros) el cual confirma que contiene 100% granos enteros y 21 gramos o más por rebanada.



Lamentablemente el consumidor no tiene opciones de un verdadero pan integral ya que Bimbo controla más del 95% del espacio de los anaqueles para pan, por lo que las pequeñas empresas que elaboran un pan integral se enfrentan a una competencia desleal por parte de Bimbo con un engañoso pan integral más barato y con mayor vida en el anaquel.



Las personas que sufren sobrepeso y obesidad, diabetes y ciertas enfermedades del corazón, les recomiendan reducir el consumo de harinas refinadas, por lo que muchos de ellos son engañados por la etiqueta y consumen el pan integral Bimbo.



En el caso de la Coca Cola la mitad de su contenido es azúcar, por lo que para neutralizar el sabor empalagoso añadieron ácido fosfórico, compuesto químico que evita la absorción del calcio, magnesio, hierro y zinc, provocando anemia, desmineralización ósea, vulnerabilidad ante infecciones y diabetes, dejando vulnerable al consumidor ante enfermedades como el Covid-19.



En bajas cantidades no provocaría daños severos de no ser por su alta cantidad de azúcar que vuelve adictivo el producto.



El consumo frecuente de la versión light de la marca produce daños en el sistema nervioso central y pérdida de memoria.



El colorante artificial que contiene el refresco está fuertemente relacionado con el cáncer de pulmón, higado, tiroides y leucemia.



Cada producto de la marca contiene un aditivo (E-150) el cual afecta el metabolismo de las proteínas y la calidad de la sangre, produciendo anemia y depresión.



De las 10 de marcas más consumidas en el país dos son refresqueras, siendo un problema para los consumidores en situaciones de emergencia sanitaria como es el caso por Covid, que en la mayoría de los casos presentan diabetes y/o hipertensión, quedando vulnerables ante el virus.