Destacan importancia de la recreación histórica en charla virtual

Continúan las actividades culturales de celebración del 40 aniversario del Museo Virreinal de Zinacantepec.

• Invitan próximo viernes 7 de agosto, a las 18:00 horas, a participar en el tema de las armas y armaduras de los conquistadores, según evidencia arqueológica y códices, en: https://www.facebook.com/MuseoVirreinal/.



Zinacantepec, Estado de México, 5 de agosto de 2020. Para continuar con las celebraciones del 40 aniversario del Museo Virreinal de Zinacantepec, se llevó a cabo el conversatorio vía Zoom, con el tema La ropa de los conquistadores.



A cargo del Mtro. Vladimir Pallares y Andrea Zelaya Freyman, Directora de este recinto, con esta charla tuvieron un acercamiento a la vestimenta que trajeron los conquistadores y su evolución, hasta convertirse en la imagen que se guarda en el imaginario colectivo.



’Tenemos en el imaginario colectivo, una imagen muy precisa de los conquistadores españoles, gracias a las monografías escolares, los libros de texto e incluso la televisión que se ha encargado de dejarnos esta imagen muy peculiar del conquistador español’, refirió el especialista.



Respecto a la serie televisiva Hernán, Pallares aclaró que ’ésta presenta a Cortés con la manga de su camisa con holanes muy vistosos y muy trabajados y que la armadura que porta no tiene en absoluto nada que ver, ya que ambas piezas pertenecen más a la Francia del siglo XVII.



’Cuando vemos estas imágenes, inmediatamente las relacionamos con un español, con un conquistador, con estas personas que llegaron a América a tomar posesión de estas tierras, sin embargo, no es así, su ropa no corresponde a estas épocas que nos están presentando’, precisó.



A decir de Pallares, una herramienta muy importante que ayuda a determinar si algo es cierto es la recreación histórica, disciplina que se empezó a conocer aquí en México hace aproximadamente 15 años.



En este contexto, el investigador ha estudiado el periodo de la Edad Media, que va del siglo V al XV. ’Se recreó tomando como base la historia, aunque está llena de muchos mitos que se han tomado como ciertos y ejemplo de ello es el considerarla una época muy salvaje, oscurantista y no fue así, al contrario, fue muy luminosa, con muchos avances tecnológicos, teológicos, y de exploración. Nos basamos en estudios con fuentes primarias y secundarias’.



Estas fuentes primarias son los hallazgos arqueológicos, las colecciones de los museos y las privadas, los manuscritos, códices, pinturas, esculturas, y artículos que hayan quedado de esa época como zapatos, pedazos de ropa, armaduras, etc.



Las secundarias son los facsímiles de esos textos y los trabajos de investigación de arqueólogos, historiadores y demás entusiastas por la historia. Gracias a los escritos podemos saber que los materiales más utilizados para confeccionar la ropa eran la lana y el lino, principalmente, aunque en menor medida, el algodón y la seda.



Pallares mostró varias prendas de los siglos XIII y XIV como un par de zapatos de cuero muy suave, camisa de lino, chaleco, calzas largas y cortas para cubrir las piernas, una braga o pantalón corto a rayas, un saco, y un gambesón acolchado para protección contra golpes y flechas, además de limosneras de cuero que iban amarradas al cinturón y que servía para llevar artículos varios.



Vladimir Pallares es investigador y recreacionista de la Edad Media y la Nueva España temprana y Director fundador de la Asociación Recreacionista de la Edad Media, Alianza de Caballeros, y miembro activo de ARMA México, asociación que se dedica al estudio de las artes marciales occidentales.



La Secretaría de Cultura y Deporte invitó, el próximo viernes 7 de agosto, a las 18:00 horas, a participar en el tema de las armas y armaduras de los conquistadores, según evidencia arqueológica y códices, a través de https://www.facebook.com/MuseoVirreinal/.