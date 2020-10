Destacan importancia de las mujeres compositoras durante charla del conservatorio de música del Estado de México

• Invita Secretaría de Cultura y Turismo a seguir estas charlas en redes sociales, Facebook y Twitter, en @CulturaEdomex._



Toluca, Estado de México, .- En fechas recientes, el Conservatorio de Música del Estado de México (COMEM) presentó la primera parte del conversatorio sobre "La mujer y la composición musical".



En esta dinámica participaron tres docentes de esta institución, quienes compartieron con el Director Luis Manuel García Peña, aspectos en torno al tema.



Lilia Vázquez Kuntze, Itziar Fradique y Fabiola Matamoros se congregaron para dialogar sobre la lucha que han tenido que enfrentar las mujeres a lo largo de la historia de la música.



Si bien es cierto que las mujeres han colaborado como ejecutantes y compositoras, también lo es que han tenido que salir adelante a través de la perseverancia.



Muestra de ello es que a finales del siglo XVI el Papa Inocencio noveno prohibió la instrucción musical, y esta tradición de hacer a un lado a las mujeres perduró hasta el siglo XX en que se rescata la figura femenina.



Destacaron a compositoras como Anna Mozart, Fanny Mendelssohn, Alma Mahler, y las figuras de Sor Juana Inés de la Cruz, Ángela Peralta y Guadalupe Olmedo, quien fue la primera que escribió una obertura y un cuarteto de cuerdas, y que su caso está documentado.



’En la época contemporánea tenemos a Gina Enríquez, Gabriela Ortiz, Ana Lara, Mariana Villanueva, María Granillo, Leticia Armijos y Diana Syrse, entre otras’, comentaron.



’En nuestra sociedad todavía hay una negación ancestral y sí falta abrir espacios, unir y conciliar, es necesario programar a más mujeres, eso ayudaría muchísimo. La composición requiere de todo el tiempo de trabajo y la condición de mujer sigue siendo difícil en nuestra sociedad’, expresaron las compositoras.



’El logro más importante ha sido mi técnica con la que he creado expresiones sutiles y enérgicas y he podido expresar estados positivos como alegría y contemplación. Además de una obra para acordeón solo, con mis herramientas y mi libertad’, declaró Lilia Vázquez.



Por su parte, Itziar Fradique enfatizó que ha recibido una fantástica instrucción que le ayudó a buscar su propia personalidad como mujer y a encontrar sus propias herramientas.



’Siempre he tenido una gran pasión por el mundo y a través de la música comparto lo que me hace vibrar, crear es estar vivo. Es importante descubrir los aspectos que te hacen vibrar’, agregó.



Por su parte, Fabiola Matamoros expresó que, para ella, ’ha sido un logro mantener vivas las emociones que he tenido desde la infancia y es muy satisfactorio ver que algunos coros han interpretado mis obras’.



El Director del COMEM, Luis Manuel García Peña, reflexionó sobre lo importante que ha sido y es, el papel de la mujer en la música y la necesidad de darle toda la atención que se merece.



’Hay que darnos cuenta de las cosas que tenemos por hacer. Detrás de la música siempre hay una historia que contar’, dijo.



