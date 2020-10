Destacan la importancia de contar con una red de conciliadores laborales privados

Buscan resolver las diferencias obrero-patronal y que los casos no lleguen al Centro de Conciliación Laboral del Estado de México ni a los Tribunales Laborales del Poder Judicial.



Toluca, Estado de México, 23 de octubre de 2020. La Secretaria del Trabajo, Martha Hilda González Calderón, indicó que es de suma importancia contar con una red de conciliadores laborales privados, ya que estos coadyuvarán a resolver conflictos que abonarán a la estabilidad dentro del sector productivo.



Esto, durante la Videoconferencia ’¿Para qué participar en la Red de Conciliadores Laborales?’, donde la funcionaria estatal resaltó que es bueno contar con personal capacitado y certificado, que facilite la resolución de las diferencias obrero-patronal en los centros de trabajo, evitando que estos lleguen al Centro de Conciliación Laboral del Estado de México o a los Tribunales Laborales del Poder Judicial.



En presencia del Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, Gerardo Becker Ania, la Secretaria del Trabajo destacó que quienes se han preparado, por su formación, pueden laborar, no sólo en el Estado de México, sino en todo el país al estar plenamente certificados por la Secretaría del Trabajo, quien cuenta con el estándar de competencia otorgado por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER).



Por su parte, el abogado laboralista, Jorge Enrique Cervantes Martínez, expresó que la nueva cultura en la materia debe tener como sustento el diálogo, la conciliación y la unidad de esfuerzos entre trabajadores, sindicatos y empresarios.



Explicó que la prevención de conflictos entre los trabajadores y patrones será muy importante, además de garantizar que los conflictos se puedan resolver desde los centros de trabajo.



Indicó que también se pueden realizar convenios de conciliación fuera de juicio en materia laboral, como parte de los mecanismos que tienen que ver con los medios alternos de solución de controversia.



Destacó el esfuerzo que realiza el Estado de México y siete entidades más al contar con su Centro de Conciliación Laboral, el cual ya tiene a su Director General, Julio César Vanegas Guzmán, y su estructura, conformada por 100 conciliadores.



Detalló que los casos que se presenten deberán concluirse en un periodo máximo de 45 días y en caso de que no se resuelva se pasará a los Tribunales Laborales dependientes del Poder Judicial, luego de emitirse una constancia.



Por su parte, los especialistas en conciliación, Juan Manuel y Rafael Lobo Niembro, coincidieron en señalar que el Estado de México es referente a nivel nacional en cuanto a la aplicación de la Reforma Laboral y el Centro de Conciliación Laboral.