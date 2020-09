Destapa el candidato Sergio Baños, presunto desvío de recursos de parquímetros

DESTAPA CANDIDATO SERGIO BAÑOS PRESUNTO DESVÍO DE RECURSOS DE PARQUÍMETROS



• Los recursos entran directamente a la empresa Movi Parq, no a las arcas municipales.



• ’Auditaré a la empresa de los parquímetros y si se han robado dinero, haré que lo regresen’, afirmó el candidato a la presidencia de Pachuca.



• El candidato del PRI afirmó que no habrá más negocios en lo ’obscurito’ a costa de la ciudadanía.



Los recursos de los parquímetros no entran directamente a las arcas municipales, sino a la empresa Movi Parq, sin saber si es verdad o mentira el monto reportado; por lo que esto puede ser un caso de presunto desvío de recursos, señaló el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia municipal de Pachuca, Sergio Baños Rubio.



Al respecto dijo que al refrendarse en las urnas la voluntad ciudadana para darle el triunfo al PRI, como presidente municipal auditará esos recursos y se comprometió a no permitir más negocios y contratos "en lo obscurito", que beneficien sólo a unos cuantos.



Afirmó que las personas tienen derecho a saber cuánto dinero entra a las arcas municipales por el cobro en los parquímetros; ’es urgente saber cuál es el monto real de manera transparente, y no únicamente el reportado por la empresa operadora’.



Ante el Comité Antiparquímetros de la colonia Periodistas, el candidato del PRI se manifestó en contra de los parquímetros y se comprometió a revisar el contrato, transparentar los recursos y tomar la mejor decisión para la población y las finanzas del municipio. De manera simbólica, Baños Rubio clausuró un parquímetro de la avenida Juárez, donde recordó que el contrato se hizo por 10 años y su vigencia termina el 5 de octubre de 2025.



Explicó que se autorizaron 2 mil 500 cajones que no han sido instalados en su totalidad y que no permitirá que se instalen en zonas habitacionales. Recordó que del total de los ingresos Movi Parq se queda con el 60 por ciento y el municipio sólo recibe el 40 por ciento restante.

Sergio Baños dijo que la cláusula de terminación anticipada de contrato es de 90 millones de pesos, los cuales disminuyen cada dos años; en 2020 la sanción sería por 54 millones de pesos y podrá reducirse a 18 millones en el año 2023 ’analizaremos todas las posibilidades con responsabilidad y con la mira en el mayor beneficio para los habitantes de Pachuca’ aseveró el candidato del Tricolor.