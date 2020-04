Destapan alcaldes de la Costa Chica a Evodio como candidato del PRD a la gubernatura de Guerrero

Los alcaldes de Copala, San Marcos y Florencio Villarreal, destaparon como candidato del PRD a la gubernatura al líder del Frente Amplio Democrático Guerrerense (FADG), Evodio Velázquez Aguirre, con quien se reunieron en Ometepec, en un encuentro con liderazgos de la Costa Chica.



A la reunión acudió Humberto Zapata Añorve, exdiputado local y representante del grupo aguirrista Izquierda Progresista de Guerrero (IPG), quien en su mensaje al exalcalde porteño le pidió sentirse en casa; ’a algunos les puede resultar extraño que yo esté en esta reunión, porque yo pertenezco a IPG y nuestro líder es Ángel Aguirre, pero yo sé que él tiene muy buena amistad con mi pariente Evodio, sé que se reúnen y yo creo que esa actitud de los dirigentes de expresiones políticas tan importantes como la de Evodio y Aguirre y otros compañeros que no están aquí, sé que todos hacen un gran esfuerzo por mantenerse unidos.’



Agregó que no tiene dudas que para el 2021 si el PRD elige al mejor hombre ’tendremos resultados exitosos, no es tiempo de egoísmos ni de envidias, sino de unirnos.’



Mientras que en su participación la alcaldesa de Copala, Lupita García Villalba, reconoció a las mujeres presentes por la lucha emprendida este 8 y 9 de marzo, en el tema político señaló que se vienen tiempos importantes, ’decirle licenciado Evodio que en Copala y los municipios vecinos se le quiere de corazón y estamos aquí dándole nuestro máximo respaldo para el 2021. Felicidades por todo el camino que ha recorrido y decirle que estamos con usted hasta el triunfo’



Por su parte el presidente municipal de Cruz Grande Wilbert García dijo que ’Evodio es un compañero, un amigo que ha venido caminando y saludando a todas las regiones del estado; aquí estamos respaldando este gran proyecto y estaremos juntos, unidos hasta la victoria.’



Evodio Velázquez agradeció las muestras de respaldo, aclaró que no son los tiempos y que tomará una decisión más adelante. En su mensaje ante más de mil costachiquenses recalcó sentirse contento ’porque el recibimiento fue cálido, para cerrar filas, para generar unidad en el PRD y para invitar a gente valiosa a que participe en el proceso del próximo año y que lógicamente el PRD vuelva a abanderar las causas de la gente. Estoy aquí para solidarizarme con los campesinos, para que tengan su fertilizante gratuito a tiempo, sé que vendrá el presidente de la república y estaremos haciendo una exigencia respetuosa y responsable para que puedan entregarse los abonos a tiempo. Y por otro lado presentando la consulta ciudadana ¿Qué quiere Guerrero?’



San Marcos



Horas más tarde, a las 4 p.m, comenzó la reunión programada en San Marcos, donde Velázquez Aguirre fue recibido por el alcalde Tomás Hernández Palma y cerca de 500 líderes ciudadanos. En su discurso el presidente sanmarqueño puntualizó que ’Evodio Velázquez tiene en toda la Costa Chica familia, amigos y sobre todo tienes gente que has motivado a seguirte los pasos, tienes un trabajo que se te reconoce en todos los rincones; yo me apunto, yo soy un elemento que te ha seguido Evodio.’



A ambos eventos acudieron los diputados perredistas Perla Martínez y Bernardo Ortega; los regidores acapulqueños Gerelí Astudillo y Víctor Aguirre; los integrantes del Comité Estatal del PRD Marco Organiz y Félix Moreno Peralta; los exalcaldes de Cruz Grande Bismarck Molina y Osiel García Trujillo; Felix Ventura, síndico de Copala; Miguel Flores, regidor de san Luis Acatlán; Eusebio Sosa, regidor de Copala y líderes regionales como Rodrigo Pavón, Alejandro Solano, Alma Vargas y Leslie Villanueva.



También asistieron ciudadanos de los municipios de Azoyú, Copala, Florencio Villarreal, Juchitán, Marquelia, San Marcos, Tecoanapa, Tlacoachistlahuaca, San Luis Acatlán y Ometepec.