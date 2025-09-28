Destina GEM más de 518 mdp en obras de agua y drenaje en el oriente del EdoMéx

TOLUCA, Estado de México.- Durante el último año, el Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, ha impulsado acciones en materia hídrica a través de la Secretaría del Agua y sus organismos auxiliares, con el propósito de garantizar el derecho humano y el acceso equitativo al vital líquido para los mexiquenses.



En cuanto a infraestructura, y en alineación con el Plan Integral del Oriente del Estado de México, se invertirán 9 mil millones de pesos, de los cuales, el Gobierno mexiquense destinó 518 millones para 101 obras de agua y drenaje. De estas, 21 ya se encuentran en ejecución, como el colector de Chalco, el desazolve de ríos y la rehabilitación de pozos y cárcamos en beneficio de municipios como Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco.



Entre las acciones destacan la publicación del Programa Hídrico Integral del Estado de México (PHIEM), resultado de un ejercicio participativo con 31 talleres en siete regiones y la asistencia de más de 3 mil 800 personas; mediante este documento se impulsan acciones para garantizar el acceso suficiente, asequible y de calidad al agua y al saneamiento, mediante infraestructura moderna, fuentes seguras y sostenibles, así como el reúso de aguas tratadas.



En este periodo, Reciclagua Ambiental, sectorizada a la Secretaría del Agua, brindó atención a 230 empresas de la zona industrial Toluca-Lerma, 14 más que el año anterior, con un volumen tratado superior a 6 millones 800 mil metros cúbicos de aguas residuales y una remoción del 84 por ciento de carga orgánica, beneficiando a más de 170 mil habitantes. Estas acciones fortalecen el saneamiento de la Cuenca Alta del Río Lerma al generar beneficios tangibles para las comunidades que habitan en su ribera y al mismo tiempo preservar los ecosistemas que dependen de su equilibrio.



Asimismo, a través de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) se construyeron pozos, tanques y redes para agua potable en varios municipios, además, se fortaleció la operación de 37 cárcamos de bombeo en municipios como Chimalhuacán, Ecatepec, Nezahualcóyotl, San Mateo Atenco, Toluca, La Paz, Chalco y Valle de Chalco. Y se ejecutaron trabajos de limpieza en más de 580 kilómetros de redes de drenaje y canales a cielo abierto y 2 mil 320 fosas sépticas en todo el territorio mexiquense. Estas acciones beneficiaron de manera directa a 1.6 millones de habitantes.



Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México refrenda su compromiso con el manejo sostenible del recurso hídrico, el saneamiento de los cuerpos de agua y la construcción de infraestructura que garantice un futuro hídrico para las y los mexiquenses.