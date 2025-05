Destina GEM más de 5.4 mdp para familias de víctimas de feminicidio y desaparición

TOLUCA, Estado de México. – El Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez, a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México (CEAVEM), aprobó la entrega de recursos por un total de cinco millones 436 mil 500 pesos, como parte de los programas con perspectiva de género dirigidos a niñas, niños, adolescentes y núcleos familiares afectados por los delitos de feminicidio y desaparición.



En la primera sesión ordinaria 2025 de los Comités de Admisión y Seguimiento, Comprobación y Remisión, se avaló el ingreso de 100 núcleos familiares al programa Canasta Alimentaria para Víctimas del Delito de Feminicidio y Desaparición, con un monto mensual de dos mil pesos por un periodo de 12 meses, y apoyo retroactivo correspondiente a los primeros cuatro meses del año, lo que representa una inversión total de dos millones 400 mil pesos.



Asimismo, fueron aprobados 101 beneficiarios del programa Valentina: Atención de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Orfandad por el Delito de Feminicidio y Desaparición, de los cuales dos recibirán tres mil 500 pesos mensuales y 99 un apoyo de dos mil 500 pesos. El monto retroactivo asciende a un millón 14 mil pesos y el apoyo anual alcanza los tres millones 36 mil 500 pesos.





Jesús George Zamora, Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de México destacó que se logró una reducción significativa en los tiempos de aprobación de los apoyos y anunció que para el siguiente ejercicio fiscal se implementarán mecanismos más ágiles que refuercen la atención eficiente y sensible a las personas usuarias.



’La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ha trabajado de manera más rápida y ágil para que podamos dar apoyo a las víctimas. Hoy afortunadamente podemos hacerlo todavía en el primer cuatrimestre y es algo que se debe reconocer; sin embargo, sí pediría a la Secretaría Técnica y a la Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que tomemos las precauciones necesarias para que en el siguiente ejercicio fiscal podamos acelerarlo aún más’, expresó el Consejero Jurídico.



La sesión contó con la presencia de la titular de la CEAVEM, Rosa María Ramírez Venegas, quien subrayó el compromiso institucional de brindar acompañamiento integral a las personas beneficiarias. En tanto, se informó que la dispersión de los apoyos económicos inició el viernes 2 de mayo, y cubre de manera retroactiva el periodo correspondiente.



Estas acciones forman parte del modelo de reparación integral impulsado por el Gobierno del Estado de México, que no solo garantiza condiciones mínimas de bienestar y protección, sino que también permite a las víctimas directas e indirectas reconstruir sus proyectos de vida con dignidad.



Un ejemplo de ello es el caso de Rogelia Martínez Villanueva, abuela de dos niñas que reciben apoyo desde hace tres años a través de los programas, tras el feminicidio de su madre.



’Excelente porque por ejemplo ellas con estos apoyos que ellas tienen no están abandonadas. Esos apoyos les beneficia tanto para la escuela, vestimenta y comida. Tienen mejor beneficio y mejores oportunidades porque por ejemplo al principio yo a ellas las lleve a natación, las he llevado a viajes, así de excursión. A futuro ella quiere ser maestra la más pequeña quiere ser licenciada’, explicó Rogelia.



En la sesión, participaron representantes de la CEAVEM, de las secretarías de las Mujeres y de Finanzas, así como de la Coordinación Administrativa y del Órgano Interno de Control de la Consejería Jurídica.



Para más información, se invita a consultar el sitio oficial https://ceavem.edomex.gob.mx y las redes sociales en Facebook CEAV.Edomex y X @CEAVEM.