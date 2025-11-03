Destina gobernadora Delfina Gómez más de 278 mdp a maquinaria, equipo e insumos para productores de maíz

METEPEC, Estado de México.– El Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, ha realizado un esfuerzo sin precedentes para atender de manera directa las necesidades de los pequeños y medianos productores de maíz, destinando más de 278 millones de pesos en subsidios orientados a incentivar, mecanizar y hacer más eficiente la producción de este grano básico.



Con el Programa Transformando el Campo ha beneficiado a 2 mil 230 productores agrícolas, con una inversión de 11.16 millones de pesos, con la entrega de apoyos como equipo, cisternas, ovinos, bovinos, invernaderos, además de biofertilizantes orgánicos que mejoran la sostenibilidad del suelo y reducen los costos de producción.



Asimismo, se otorgaron 320 tractores con un subsidio de 80 millones de pesos y 490 implementos agrícolas con una inversión de 41 millones, acciones que fortalecen la mecanización y la eficiencia del trabajo en campo.



A su vez, el Programa Por el Rescate del Campo ha canalizado 146 millones de pesos en subsidios dirigidos a pequeños productores y unidades familiares, mediante apoyos como molinos de nixtamal eléctricos, sistemas de captación de agua y motoconformadoras, entre otros equipos que facilitan el trabajo agrícola y mejoran la economía rural.



El presupuesto destinado a estos dos programas, operados por la Secretaría del Campo es de mil millones de pesos; alrededor de una tercera parte atiende a productoras y productores de maíz, y lo demás se reparte en los demás productos.



Gracias al esfuerzo conjunto del Gobierno del Estado de México y de miles de productoras y productores, en 2024 la entidad alcanzó una producción de 1 millón 721 mil toneladas de maíz en grano: blanco, cacahuazintle, amarillo y de colores.



De acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), la superficie cosechada de maíz en la entidad pasó de 461 mil 635 hectáreas en 2022 a 474 mil 819 hectáreas en 2024, lo que representa un incremento del 3 por ciento.



Por su parte, la Secretaría de Economía del Gobierno de México reporta que las importaciones de maíz hacia el Estado de México disminuyeron de 16.3 millones de dólares en 2022 a 6.73 millones en 2024, reflejando el impacto positivo del esfuerzo de los productores mexiquenses y del acompañamiento gubernamental para avanzar hacia la autosuficiencia alimentaria.



Estos resultados confirman que el fortalecimiento del campo mexiquense parte del reconocimiento y apoyo a sus productores, quienes, con el respaldo decidido de las políticas públicas estatales, hacen posible la seguridad alimentaria y el bienestar de las familias mexiquenses.