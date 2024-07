TEXCOCO, Estado de México. – La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez inició las obras de la transformación en los municipios de Tepetlaoxtoc y Texcoco, con una inversión de 43.8 millones de pesos, en gira de trabajo aseguró que la política de austeridad implementada en el Estado de México permite destinar recursos al desarrollo urbano y recuperar espacios deportivos, culturales y comerciales en beneficio directo de las y los mexiquenses.



’Esto que se está haciendo es producto de tres cosas: primero de que efectivamente como Gobierno hemos tratado, y seguiremos tratando, de tener un Gobierno transparente, un Gobierno que maneje bien los recursos, porque eso que se está dando no es de nosotros, es gracias a sus impuestos, es gracias al trabajo que ustedes hacen como ciudadanos,’ aseveró la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.



Las obras para esta región son la construcción del Teatro municipal al aire libre en Tepetlaoxtoc y la rehabilitación del andador Nicolás Bravo y Pasaje Catedral en Texcoco, tierra natal de la Mandataria mexiquense.





’Estas obras surgen precisamente de escuchar a los ciudadanos. Nosotros lo que hicimos, y aquí agradezco a los Secretarios que lo hicieron, se dieron a la tarea de que todas las propuestas o todas las peticiones que se fueron recuperando, tanto en la precampaña como en la campaña y en las giras que hacemos, por ejemplo, ahorita que salimos sigue habiendo peticiones, lo que hace cada Secretario es precisamente registrarlo y atendimos este llamado’, precisó la Maestra Delfina Gómez Álvarez.



Para el Teatro al aire libre se destinaron 19.8 millones de pesos, beneficiará a 32 mil 564 personas y generará más de mil 600 empleos directos e indirectos. Esta infraestructura se convertirá en un punto de encuentro de la comunidad cultura y fortalecerá la interacción social de la región.



En este municipio, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez recordó la época en que realizó sus prácticas como normalista en San Pedro Chiautzingo, San Andrés de Las Peras o San Juan Totolapan, y lo difícil que era encontrar un espacio público para el arte, la cultura y la sana convivencia, por ello no dudó en impulsar la construcción del Teatro al aire libre.



Además, ofreció considerar la propuesta hecha por el alcalde, Ismael Olivares Vázquez, de promover el Festival de Danza Ximopano No Kali, para rescatar las tradiciones de los grupos étnicos y promover a Tepetlaoxtoc como parte de la oferta turística del Estado de México.



En su oportunidad, Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno del Estado de México dijo que acorde con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, ha instruido rescatar las tradiciones, valores culturales y educativos en los 125 municipios de la entidad, para hacer frente a conductas antisociales, combatiéndolas en comunidad y con valores familiares.



Más tarde en Texcoco, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez dio el banderazo de inicio a la rehabilitación del andador Nicolás Bravo y Pasaje Catedral, con una inversión de 24 millones de pesos generará más de 2 mil empleos directos e indirectos; las obras consideran la colocación de mobiliario para exposiciones, arreglo de la fachada de la iglesia, y renovación del jardín municipal, el quiosco y las fuentes.



En ambos eventos la Mandataria estatal estuvo acompañada por Carlos Jesús Maza Lara, Secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura; Nelly Minerva Carrasco Godínez, Secretaria de Cultura y Turismo; Higinio Martínez Miranda, Senador electo de la República; así como los alcaldes Ismael Olivares Vázquez, de Tepetlaoxtoc; y Elizabeth Terrazas Ramírez, de Texcoco.