Destinos turísticos de Guerrero están abiertos, pero con reglas y protocolos que se tienen que cumplir, señala Astudillo

• Gobernador Astudillo recuerda a la población que continúa la suspensión de eventos religiosos



www.guerrerohabla.com



Chilpancingo, Gro., 2 de febrero del 2021.- Durante la transmisión 296 de seguimiento a la evolución del Covid-19 en la entidad, el gobernador Héctor Astudillo Flores consideró lo importante que es cuidar al turista que visita a los destinos turísticos de Guerrero, pero que también éste cuide a los guerrerenses, tomando con responsabilidad las medidas sanitarias vigentes, por lo que se llevan a cabo medidas restrictivas.



En este contexto, recordó que el rebrote de Covid-19, que se presentó en el país y en todo el mundo a inicios del presente año, es consecuencia de la movilidad registrada en diciembre, y confió que como resultado del trabajo que se realiza al transitar al color rojo del semáforo de riesgo epidemiológico, en febrero se descienda la incidencia de contagios por este virus.

En este sentido, indicó que al momento no hay ninguna playa cerrada en el país, pero que no se deben tomar acciones que afecten a esta actividad más de lo que el Covid-19 lo ha hecho, pero si ser más rigurosos en que las personas que vayan y caminen en las playas, usen el cubrebocas.



También reconoció que la diócesis Chilpancingo-Chilapa se sume a estas tareas preventivas, con la suspensión de todo evento religioso con motivo de la Semana Santa, recordando que en Guerrero están suspendidas las actividades religiosas y todas aquellas que generan aglomeraciones



El Ejecutivo estatal Héctor aplaudió la propuesta del secretario de Turismo del gobierno federal, Miguel Torruco Marqués para declarar al turismo como actividad esencial, porque Guerrero es un estado que vive de esta actividad, pero con sus medidas restrictivas en favor de la población.



En este tema, Ernesto Rodríguez Escalona, secretario de Turismo en la entidad, señaló que el fin de semana largo del 5 de febrero del año pasado, llegaron a los destinos turísticos de Guerrero más de 160 mil turistas, y que el fin de semana pasado lo hicieron 45,666 visitantes, 71.6 por ciento menor en relación al 2020 y con una derrama económica de 405 millones de pesos, en tanto que en 2021 ascendió a 109 millones de pesos.



Asimismo, consideró importante que los prestadores de servicios turísticos informen que los destinos turísticos de Guerrero no están cerrados, que están abiertos, pero con reglas y protocolos que se tienen que cumplir, por lo que solicitó su apoyo a los turistas para que en la zona de playa usen el cubreboca y mantengan la sana distancia, para evitar el aumento de contagios.



Agregó que el gobernador ha instruido implementar el programa ’Guerrero Punto Limpio’, ahora en una modalidad diferente, con una exposición a los empresarios de la situación del turismo ante el Covid-19 en México y en el mundo, y que un médico especialista va a exponer lo delicado que es este virus, para que los empresarios hagan conciencia de cómo cuidarse en sus empresas y hacer lo propio con sus trabajadores y sus familias.



En su oportunidad, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos en Guerrero 31,693 casos confirmados acumulados y 3,127 defunciones con la ocurrencia de 95 nuevos casos en las últimas 24 horas, que presenta una considerable reducción en la tasa de incidencia en comparación a los últimos días, derivado de la atención inmediata como la toma de muestras y pruebas rápidas de antígeno.



Asimismo, indicó que la tendencia de hospitalización se ha mantenido estable, teniendo al día de hoy 421 pacientes internados, y 78 intubados en situación crítica. En el rubro de ocupación hospitalaria, el funcionario estatal indicó que se tiene un 60 por ciento, por arriba de la media nacional que es del 56 por ciento, y en cuanto al uso de ventiladores, se tiene un 36 por ciento, inferior a la media nacional que es del 52 por ciento.