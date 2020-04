Destituyen a funcionario de Jurisdicción Sanitaria en Oaxaca al dar positivo a COVID-19 y escupir al personal médico

OAXACA, Oaxaca.- 6 abril 2020. Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) dieron a conocer sobre la destitución del Jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 2 de los SSO, con sede en el Istmo de Tehuantepec; Daniel López Regalado luego de haber trascendido sobre su comportamiento inadecuado con personal médico y usuarios de un hospital público a quienes escupió pese a ser positivo a coronavirus



Dicha medida fue tomada con la finalidad de dar paso a las investigaciones correspondientes sobre supuestos actos de agresión por parte del ahora ex funcionario. Toda vez que dicha actitud no refleja los principios de respeto, integridad, ni vocación de servicio a la ciudadanía.



Cabe señalar que esta persona se encuentra estabilizada, recibiendo atención médica y psicológica, bajo permanente vigilancia, al dar positivo al coronavirus COVID-19.



Los SSO hicieron hincapié a la población en general para respetar la privacidad de los datos personales de este y todos los demás pacientes, ya que se trata de un Derecho Humano amparado por la Ley.



Asimismo, exhortaron a las y los pacientes positivos y aquellos que se encuentran en calidad de sospechosos a COVID-19, para que acaten estrictamente las indicaciones médicas de acuerdo a los protocolos epidemiológicos establecidos para esos casos, y con ello evitar cualquier riesgo de contagio.



Los Servicios de Salud enfatizaron en la importancia de que todas y todos participemos de manera responsable y activamente con las medidas de prevención y control emitidas por las autoridades sanitarias, además de acatar las disposiciones expuestas en los decretos gubernamentales, a fin de limitar la movilización masiva de personas, de grupos vulnerables y sobretodo de quienes ya han sido diagnosticadas con el coronavirus.



Trascendió que la novia del ex funcionario recientemente llegó de Italia y sin apegarse a las disposiciones sanitarias la pareja habría convivido con un grupo de amigos.

Aquí el comunicado