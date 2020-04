Destrozan auto de precandidato del PRD a la alcaldía de Huazalingo.



Juan Ricardo Montoya



Molesto porque no le gestionó su ingreso a un programa de "Piso Firme", un hombre causó destrozos al auto de Fermín Gabino Brandi, aspirante a la candidatura del Partido de la Revolución Democrática a la alcaldia de Huazalingo.

El hombre, identificado como Edel Martínez Santiago fue al domicilio particular de Gabino Brandi, del poblado de San Pedro-Huazalingo para reclamarle el porque no lo ayudó en su gestión al programa de “Piso Firme”.



Al no encontrarse Fermin Gabino en la casa, Edel discutió con Fernando Gabino, hijo del aspirante a la Presidencia Municipal.