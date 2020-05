Desviaron 2 mil millones en Salud durante gobierno de Eruviel

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigan desvío de recursos del Sistema de Salud pública del Estado de México, durante el gobierno de Eruviel Ávila Villegas.



Bajo el expediente 16-A-15000-02-0898, el organismo encabezado por David Colmenares, auditó los recursos que la Federación transfirió al sistema estatal durante 2016; entonces encabezado por César Gómez Monge y detectó anomalías en el manejo de aproximadamente, 2 mil millones de pesos.



Tras los resultados de la auditoría, la ASF investigará el destino de dichos recursos y, en su caso, fincarán responsabilidades a los implicados.



Además del extitular de Salud, la carpeta de investigación del caso incluye al entonces operador del exmandatario mexiquense, Mauricio Quintanilla Hernández, por su posible participación en la afectación al fisco.



Aunque Quintanilla Hernández no fungió como funcionario público, su posición como cabildero, recaudador y operador político del exgobernador Ávila Villegas, le permitió acceso a las finanzas de las dependencias estatales; en este caso, de la Secretaría de Salud.



De acuerdo con la investigación, los recursos faltantes no fueron ejercidos en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, el Seguro Popular y el programa Prospera, para los cuales fueron etiquetados.



’El gobierno del Estado de México no dispone de un adecuado sistema de control interno que permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, la observancia de su normatividad y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría’, apuntan parte de los resultados de la revisión. MUNDO EJECUTIVO