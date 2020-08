Detallan acciones de prevención por contingencia sanitaria en Ixtapaluca

Integrantes del Comité Municipal para la Protección contra Riesgos Sanitarios dieron un informe detallado de las actividades realizadas durante la contingencia sanitaria por el COVID 19 como parte de la Jornada de Sana Distancia y la Nueva normalidad de la semaforización actual en el municipio, mismo que se encuentra en color naranja.



Durante su intervención, Roberto González García, secretario del Comité y titular de Regulación Sanitizaria Chalco, dijo que a pesar de la apertura de actividades adicionales no se puede bajar la guardia, por lo que es de suma importancia mantener la vigilancia y recordar a la ciudadanía que se deben seguir las medidas de sana distancia, uso de cubreboca, gel antibacterial y lavado de manos.



Lamentablemente, la población por la necesidad de salir a trabajar y por la desesperación de haber permanecido aislados por largo tiempo, olvida salir con cubreboca y mantener la sana distancia como si la pandemia ya hubiera terminado. La realidad, dijo, es que los contagios continúan, por lo que es necesario ser precavidos para no lamentar mayores consecuencias.



Reconoció al municipio de Ixtapaluca por estar al pendiente de la ciudadanía, pues a petición del gobierno municipal se hicieron visitas de verificación para supervisar aquellos lugares que representan un riesgo por la aglomeración de personas, por lo que exhortó a dar aviso de aquellos espacios que aún no debieran abrir.



En el informe presentado por las y los integrantes del Comité destacaron las acciones llevadas a cabo por la coordinación de Protección Civil en el tema de la difusión, sanitización de lugares y domicilios con reporte de personas contagiadas o que ya fallecieron, traslado de pacientes a clínicas y hospitales.



También se destacó la campaña de concientización sobre el cuidado del personal de limpia y la campaña de separación de residuos sólidos, por parte de la dirección de Servicios Públicos y la entrega de uniformes, botas, cubreboca, guantes, barreras faciales a personal asalariado y no asalariado.



Por parte del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento la campaña sobre el cuidado del agua en este periodo de contingencia sanitaria y por parte de la subdirección de Ecología, las cápsulas informativas sobre la recolección y separación de residuos sólidos peligrosos.



Además por parte de Desarrollo Económico, se recalcaron los convenios con mesas directivas y entrega de botellas de gel antibacterial para mercados, regulación de acceso a tianguis y suspensión de comercios que no contaban con las medidas sanitarias.



