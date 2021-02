Detecta Capama sabotaje de válvula en fraccionamiento Tulipanes

Funcionarios y personal operativo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama) detectaron el sabotaje a la válvula principal de abasto del líquido vital en el fraccionamiento Tulipanes, sistema que fue manipulado por personas ajenas al organismo en perjuicio de usuarios que se manifestaron sobre el bulevar Lázaro Cárdenas.



El encargado de la dirección de Operación de la Capama, Antonio Castillo Reyes, informó que este lunes se recibió el reporte por falta de agua en dicha unidad habitacional, por lo que personal del organismo acudió a revisar el sistema de abasto hidráulico, donde se detectó el cierre arbitrario de la válvula principal.



’No entendemos quién habrá manipulado las válvulas, porque es evidente que alguien las manipuló, pero no fue personal de Capama o al menos no fue personal de Capama con instrucciones’, señaló.



A pregunta sobre un posible sabotaje en infraestructura de la paramunicipal, Castillo Reyes mencionó que es evidente el dolo en el cierre de la válvula de abasto al fraccionamiento Tulipanes, ya que personal del organismo no programó ninguna suspensión en el servicio, que es continuo para el desarrollo, además de tener la instrucción precisa de la alcaldesa Adela Román Ocampo de no realizar cortes.



Finalmente, en el diálogo con habitantes y representantes de la administración del fraccionamiento se les informó la problemática registrada que fue atendida de inmediato y que se tratará en una mesa de trabajo el próximo jueves en las oficinas del organismo.



El gobierno de la alcaldesa Adela Román Ocampo ha denunciado públicamente el sabotaje y corrupción que se registra en la Capama, problemática a la que se sigue haciendo frente de manera decidida con el apoyo de los trabajadores comprometidos con el organismo y el apoyo de la denuncia ciudadana.