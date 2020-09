Detecta el IEPC 112 vacantes para las consejerías electorales en Guerrero

Muchas quedaron desocupadas por renuncias desde la pasada elección, anuncia



Taxco, 17 de septiembre. Con la anulación de ratificación para 52 personas a continuar en presidencias y consejerías electorales distritales en Guerrero, por no satisfacer los requisitos y mantienen procedimientos administrativos de su desempeño en procesos electorales anteriores, el pleno del Instituto Estatal y de Participación Ciudadana del estado de Guerrero (IEPC) detectó que existen 112 vacantes para las consejerías electorales; muchas de ellas quedaron desocupadas por renuncias desde la pasada elección.



Además de que se estableció que, en las vacantes, se observe la paridad en la designación de las presidencias y consejerías electorales distritales, ’pudiendo generar vacantes mixtas en los distritos en las que haya igual número de vacantes por género; y, en aquellos distritos donde la mitad o más de sus integrantes sean hombres, como medida de acción afirmativa, los espacios vacantes deberán ser cubiertos por mujeres’.



El consejero presidente del IEPC, Nazarín Vargas Armenta, justificó la medida afirmativa para los espacios vacantes a mujeres, porque ’el principio de igualdad no implica que los sujetos de la norma se encuentren siempre, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, ya que existen supuestos en que el legislador o la autoridad establecen distinciones para hacer efectiva la igualdad sustantiva’.



Aseguró que el principio de igualdad debe entenderse como la exigencia constitucional de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales; de ahí que en algunos casos está permitido a la autoridad hacer distinciones entre sujetos que descansen en bases objetivas y razonables. ’En ese sentido, el principio de igualdad no prescribe dar el mismo trato a quienes se encuentran en circunstancias diversas, sino darle el mismo trato a quienes se encuentran en situación semejante, lo que equivales a decir que en situaciones diversas el trato debe ser desigual’.



Se destacó que el pleno observó que hay 112 vacantes de consejeros distritales en Guerrero, por tal motivo se propone un modelo de convocatoria pública para la designación de las vacantes de consejeras y consejeros electorales, misma que contiene las bases bajo las cuales se desarrollará el procedimiento de designación.



Así como también 52 personas no fueron ratificadas para la continuar con las presidencias y consejerías distritales porque no satisfacieron uno o más de los requisitos y no acreditaron la evaluación del desempeño o cuentan con procedimientos administrativos con motivo de su desempeño en los procesos electorales locales 2014-2015 y 2017-2018, como ’se sustenta en los dictámenes individuales que soportan esta lista, de los cuales se propone su no ratificación en sus respectivos cargos’.