Detecta el SAT operación de 6 presuntas empresas factureras en el estado

*Las personas físicas y morales no pudieron aportar pruebas para desvirtuar la acusación



Taxco, 9 de julio. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó esta mañana las primeras seis empresas y personas físicas de Guerrero, que han cometido defraudación fiscal con operaciones simuladas de expedición de facturas inexistentes o apócrifas al no haber aportado los argumentos y/o pruebas para desvirtuar el motivo por el que se les notificó el oficio de presunción 500-05-2020-13692 de fecha 19 de junio de 2020.



La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por medio de la administradora de Fiscalización Estratégica 7, Cintia Aideé Jáuregui Serratos de la Administración Central de Fiscalización Estratégica del SAT, notificó públicamente en su portal oficial la situación definitiva de un nuevo listado de 70 empresas y personas físicas de México que no cumplieron con las notificaciones hechas por la autoridad fiscal, en las que se destacan estados como Guerrero, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala.



Por ello, este listado está considerado definitivamente por la SAT-SHCP, como personas físicas y morales que han estado ’emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes’.



En este sentido la autoridad fiscal al haber hecho la detección e investigación, pidieron la documentación correspondiente en los oficios de presunción individual que las autoridades fiscales otorgaron a cada contribuyente un plazo ’de 15 días hábiles contados a partir de la última de las notificaciones antes efectuadas, para que realizaran las manifestaciones y aportaran las pruebas que consideraran pertinentes para desvirtuar los hechos dados a conocer mediante los citados oficios’.



En este sentido, la seis empresas y personas físicas de Guerrero no desvirtuaron los hechos que se les imputaron y, por tanto, se encuentran en forma definitiva en la situación con efectos generales, que los comprobantes fiscales expedidos por dichos contribuyentes ’no producen ni produjeron efecto fiscal alguno’.



De tal manera que para el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Hacienda el listado es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes, así como que la sociedad conozca quiénes son aquéllos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones.