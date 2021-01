Detecta EU metanol en desinfectantes para manos de México

Todos los desinfectantes de manos a base de alcohol de origen mexicano que se venden en Estados Unidos fueron colocados en alerta de importación debido a que algunos productos dieron positivo por contaminación de metanol, sustancia tóxica si se absorbe a través de la piel y que puede ser mortal cuando se ingiere, informó la Administración Federal de Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).



El sentido de la alerta es ayudar a detener productos que al parecer violan las normas para ingresar a Estados Unidos, hasta que la agencia pueda revisar la seguridad de estos productos, de los que, agregó, ha visto un fuerte aumento a lo largo de la pandemia.



’Fueron etiquetados para contener etanol (también conocido como alcohol etílico), pero dieron positivo por contaminación por metanol’, indicó la agencia.



Expuso que, bajo la alerta de importación, los desinfectantes de manos a base de alcohol de México que se ofrecen para la importación están sujetos a un mayor escrutinio de la FDA, cuyo personal puede detener el envío.



’Esta es la primera vez que la FDA emite una alerta de importación en todo el país para cualquier categoría de producto farmacéutico’, dijo el organismo en un comunicado emitido este martes.



El uso de desinfectantes de manos por parte de los consumidores ha aumentado significativamente durante la pandemia de coronavirus, y no se tolerará la disponibilidad de productos de mala calidad con ingredientes peligrosos e inaceptables, dijo Judy McMeekin, Comisionado Asociado de Asuntos Regulatorios de la Agencia Federal.



Añadió que en los análisis que ha realizado de los desinfectantes para manos a base de alcohol importados de México se encontró que el 84% de las muestras estudiadas entre abril y diciembre de 2020 no cumplían con las regulaciones de la Agencia.



Detectó que más de la mitad de las muestras contenían ingredientes tóxicos, incluido metanol y/o 1-propanol, en niveles peligrosos, por lo que han sido incluidos en la lista de productos desinfectantes para manos que los consumidores no deben usar.



’En la mayoría de los casos, el metanol no aparece como ingrediente en la etiqueta del producto’, destacó.



Advirtió que los desinfectantes de manos contaminados con metanol son un problema de seguridad grave, y que tiene conocimiento por parte de los centros de control de intoxicaciones y los departamentos de salud estatales de eventos adversos como ceguera, efectos cardiacos y en el sistema nervioso central que obligan a hospitalizaciones y llegan a producir la muerte.



’Aunque las personas que usan estos productos en sus manos tienen riesgo de intoxicación por metanol, los niños pequeños que ingieren estos productos y los adolescentes y adultos que toman estos productos como sustituto del alcohol tienen mayor riesgo’, concluyó.