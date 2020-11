Detecta la ASF presuntas irregularidades de funcionarios de la SCT por 2 mil mdp

*Exige revisar y evaluar los posibles daños al erario público en la obra de la carretera Acapulco-Huatulco



Taxco, 12 de noviembre. La Auditoria Superior de la Federación (ASF), detectó presuntas irregularidades por parte de funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en alrededor de 2 mil millones de pesos en la obra de la carretera Acapulco-Huatulco en Guerrero, por lo que exigió una revisión y evaluación a los posibles daños al erario público federal desde 2014 hasta la fecha.



El órgano fiscalizador, dio a conocer que en el transcurso de estos años y hasta 2020, se verificó que el 14 de julio de 2014 la Dirección General de Carreteras, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, registró en la cartera de programas y proyectos de inversión ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el último análisis de costo-beneficio del proyecto de inversión identificado con la clave de cartera núm. 05096320001, denominado Acapulco-Huatulco, Tramo: El Cayaco-San Marcos, con un monto total de inversión de 1 mil 963.3 millones de pesos; sin embargo, se observó que éste no estaba vigente, debido a que a la fecha de la auditoría en julio de 2020 la entidad fiscalizada no había presentado para ese proyecto un nuevo análisis de costo-beneficio, dado que se modificó su alcance.



En este sentido la ASF emitió 2019-9-09112-22-0295-08-001 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria debido a que no estaba vigente el último análisis de costo-beneficio que se registró en la cartera de programas y proyectos de inversión ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 14 de julio de 2014, con un monto total de inversión de 1 mil 963.3 millones de pesos, dado que se ’modificó el alcance de ese proyecto’.



La resolución que se emite en este año, señaló que lo anterior se determinó en’ virtud de que, el monto total de la inversión de dicho proyecto tuvo una variación superior al 15 por ciento toda vez que en la cuenta pública de 2019 se reportó una inversión total de 2 mil 354.5 millones de pesos, que representó un incremento de 19.9 por ciento respecto del monto reportado en el análisis de costo-beneficio de 2014’.