Detecta la ASF un probable daño patrimonial por más de 350 mdp en la Ssa

Dictamina la Auditoría responsabilidades administrativas sancionatorias y un pliego de observaciones



Taxco, 02 de noviembre. La Auditoría Superior de la Federación (ASF), detectó un probable daño patrimonial al erario público por más de 350 millones de pesos del ejercicio fiscal 2019 al manejo de los recursos del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral por parte de funcionarios de la Secretaría de Salud de Guerrero (Ssa).



En la entrega de las revisiones de la cuenta pública 2019, los auditores de la ASF detectaron irregularidades en el ejercicio de este programa en 2019, por lo que emitieron un pliego de observaciones 2019-A-12000-19-0804-06-001 por la presunta afectación al erario público por este concepto, sin embargo, la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES), de la Secretaría de Salud remitió el oficio número DGPLADES-3907/2020 de fecha 21 de septiembre de 2020, con el propósito de atender lo observado; no obstante, como resultado del análisis efectuado por la unidad auditora al oficio proporcionado, la documentación para la solventación de los recursos no fue suficiente, es por eso que se dictaminó una promoción de responsabilidades administrativas sancionatorias y un pliego de observaciones.



Por lo que determinó un probable daño o perjuicio, o ambos, a la hacienda pública federal por un monto de 352 millones 340 mil 746.84 pesos, más los rendimientos financieros que se generen desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, por no aplicar dentro de los cinco días hábiles siguientes a su recepción, los recursos del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, junto con los rendimientos financieros generados a los Servicios Estatales de Salud del estado de Guerrero, en incumplimiento del convenio específico de colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios federales con el carácter de subsidios para la operación del programa celebrado entre la Secretaría de Salud federal y el estado de Guerrero.



Ante este pliego de observaciones según la auditoria 804-DS-GF, la DGPLADES de la Secretaría de Salud, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación con la que se acredita que ’considera viable establecer criterio normativo en el que prevalezca la operación y cumplimiento del programa sobre la ministración extemporánea de los recursos, siempre y cuando se acredite fehacientemente el adecuado uso de los subsidios transferidos; y una vez hecho lo anterior, la DGPLADES formalizará el criterio normativo a través del instrumento jurídico que se considere conveniente; sin embargo, atendiendo a que esta autoridad fiscalizadora no cuenta con la determinación de que los recursos se aplicaron adecuadamente para el cumplimiento del objetivo del programa, ni con la formalización del criterio al que hace referencia la DGPLADES, la observación persiste’.