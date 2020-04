Detectan anomalías en la Cruz Roja de Ecatepec

Ecatepec, Méx., a 30 de abril del 2020.-Derivado de una supervisión de la Comisión Estatal del Sistema de Gestión de Delegaciones, detectaron varias a anomalías al interior de la Cruz Roja de este municipio, de donde es Presidenta del Consejo Local, Karla Yuriko Garduño Rodríguez.



Las autoridades de la comisión, durante la supervisión detectaron algunas transferencias de dinero a una persona de nombre Rodolfo Romer, por cantidades elevadas de dinero, sin que se especificara el momento total, las cuales no cuentan con el total de soportes fiscales; asimismo dijeron que no se facturaron gastos por concepto de viáticos, únicamente presentan tickets sin respaldo.



Por medio de un comunicado la Comisionada Estatal del Sistema de Gestión de Delegaciones de la Cruz Roja Mexicana en el Estado de México, Jannicet Sánchez Medina, enfatizó que también se encontraron vales azules por concepto de gastos diversos, como combustible, el cual debería estar facturado.



También se encontró que únicamente una ambulancia tiene completa la carpeta la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), ante esta contingencia sanitaria por la epidemia por Covid-19.



Otras irregularidades que se marcaron durante la supervisión es que no se cuenta con el inventario actualizado al 2019, las personas que manejan fondo fijo no tienen cartas responsivas, existe una tarjeta ’comodín’ para carga de combustible de varios vehículos.



Ante esto la Comisionada, hizo un llamado a Karla Yuriko Garduño Rodríguez, a esclarecer lo mencionado, tomando en cuenta algunas recomendaciones que se le hizo entrega.